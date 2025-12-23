Ханзи Флик и Левандовски ще имат разговор за бъдещето на нападателя

Ръководството на Барселона навлиза в деликатен, но важен етап от планирането за бъдещето, а една от най-чувствителните теми засяга съдбата на една от най-опитните фигури в клуба.

Според информация на “Спорт” се очаква мениджърът Ханзи Флик да проведе ключов разговор с Роберт Левандовски в началото на 2026 г. На срещата ще бъде обсъдено дали нападателят да остане в клуба и след края на настоящия сезон.

Към момента няма окончателно решение от нито една от страните. Договорът на Лева изтича в края на кампанията, като и клубът, и играчът предпочитат да изчакат до февруари или март, преди да вземат финално решение.

Въпреки че влиянието на Левандовски в съблекалнята остава силно, сезонът му досега е белязан от физически проблеми, което поставя под въпрос дългосрочната му роля в отбора.

Въпреки тези съмнения, полският нападател далеч не е затворил вратата за оставане. Той се чувства отлично в Барселона и заедно със семейството си смята града за свой дом. Идеята да удължи престоя си с още един или два сезона го привлича, дори ако това означава да приеме по-различна роля в състава, твърди още каталунското издание.

