Бразилски грандове също по петите на Майкон

Защитникът на Левски Майкон е хванал окото на бразилски грандове. Това съобщи интернет портала в родината му mercadodabola, който е специализиран в трансферите в страната на кафето.

В момента 25-годишният южноамериканец е един от най-конвертируемите играч на "сините". През лятото имаше сериозен интерес към него. Дойде и конкретна оферта от френския Нант, която бе за малко над 3 милиона евро. Предложението обаче бе отхвърлено от мажоритарния собственик Наско Сираков. Запитване имаше и от Лил. Авторитетното испанско издание AS пък гръмна през есента с новината, че Майкон е в полезрението на участника в същинската фаза на Лига Европа Бетис. Както и че тимът от Ла Лига е склонен да извади 4 милиона евро за правата му. Интерес към бразилеца има и от страна на Алавес. Левият защитник на столичани е в полезрението още на клубове от Русия, Турция и Саудитска Арабия.

Желанието на Левски е да подпише дългосрочен контракт с играча, с който ще повишат сериозно месечното му възнаграждение. Сегашното споразумение между двете страни изтича през лятото на 2027 година. От „Герена“ не планират да продават основните си футболисти през зимата, за да бъде изпълнена целта – спечелване на титлата. Eдинствено компромис може да бъде направен с Марин Петков.

Майкон изигра през есента 26 двубоя във всички турнири, в които вкара четири гола и направи пет асистенции. Най-запомнящото му попадение несъмнено бе това при 2:1 срещу ЦСКА 1948 на „Герена“, разписвайки се с пета. Бразилецът изнесе силна есен, но два момента оставиха горчилка в представянето му. Грешките, довели до загубите с по 0:1 от ЦСКА и Локомотив (Пловдив).

Снимки: Sportal.bg