  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Талант подписа договор за три години с Левски

  • 19 дек 2025 | 13:14
  • 2279
  • 3
Юношата на Левски Радостин Стоилов подписа професионален договор с родния клуб. Контрактът е за срок от три години.

"Радостин Стоилов е роден на 1 януари 2008 година. Той е част от Академия "Левски" от 2019 година. Записва 137 мача и вкарва 50 гола за отборите в Столичното първенство (U14), Елитните юношески групи до 15, до 16 и до 17 години и за Купа БФС.

През настоящия сезон полузащитникът играе за втория отбор на клуба в Югозападна Трета лига записвайки 16 мача, в които отбеляза 3 гола. През сезон 2024/25 г. спечели със съотборниците си титлата в Елитната юношеска група до 17 години, като е избран и за най-добър футболист в първенството.

През сезон 2021/22 г. печели и титлата в Столичното първенство със "сините".

ПФК "Левски" пожелава на Радостин Стоилов много победи, голове и щастливи мигове с фланелката на любимия клуб", написаха "сините".

Снимка: levski.bg

