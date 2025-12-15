Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

Левски може да вземе Соле срещу Фабиен и кеш

  • 15 дек 2025 | 12:33
  • 6318
  • 6

Левски може да подсили халфовата си линия със звездата на Славия Исак Соле, който наскоро преподписа с "белите" до лятото на 2027 г. Sportal.bg научи, че съществува вероятност "сините" да вземат 24-годишния полузащитник срещу трансферна сума, придружена с крилото Карл Фабиен.

Исак Соле подписал нов договор със Славия
Исак Соле подписал нов договор със Славия

Футболистът от Мартиника пристигна на "Герена" именно от столичния квартал "Овча купел" през февруари, като до момента има 15 шампионатни мача за тима на Хулио Веласкес, без да е отбелязал гол. Така не е изключено Фабиен да се завърне при славистите, а Соле да го смени в "Сухата река", като към този бартер Левски ще трябва да прибави пари.

Снимки: Startphoto

