Боримиров: Титлата е приоритет за Левски

  • 18 дек 2025 | 11:54
Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров говори след жребия за четвъртфиналите за Sesame Купа на България, който отреди "сините" да гостуват на Лудогорец в Разград. Той е наясно, че ако отборът иска да спечели трофея, трябва да побеждава във всеки един мач, но все пак определи, че приоритет е шампионската титла.

"Предстои ни тежък мач. Още повече, че трябва да пътуваме до Разград. Ако искаме да спечелим Купата, трябва да побеждаваме във всеки един мач. Ще гоним и двата трофея.

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Каквото ни се е паднало, това е. Ние ще подходим доста сериозно във всяко едно отношение. Ще се постараем да бъдем в добро състояние и да покажем най-доброто, на което сме способни.

Титлата е приоритет за Левски. Мисля, че трябва да бъдем по-ефективни в завършващата фаза. През този полусезон имахме доста пропуски, но пък сме с най-резултатното нападение. Хубавото е, че създаваме положения, но по-хубаво ще бъде да завършват с успех", каза Боримиров.

