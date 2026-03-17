Страхотно начало за Везенков

Олимпиакос играе с водача в класирането и действащ шампион на Евролигата Фенербахче в отложен мач от 14-ия кръг на елитната надпревара.

Александър Везенков се завърна преди броени дни в игра за Олимпиакос с 24 точки при победата над Паниониос в гръцкото първенство, след като пропусна няколко срещи заради контузия в кръста.

Фенербахче е с 22 победи и 8 загуби до момента, като страхотната серия от успехи на тима бе прекъсната в предишния мач от Цървена звезда в Белград. Олимпиакос е втори в подреждането с баланс 20-11.

Първа четвърт:

Гостите от Истанбул поведоха със 7:2 рано в мача, но последва серия от 7:0 за "червено-белите", а Александър Везенков започна страхотно, вкарвайки 8 от първите 11 точки на тима си.

Стартови състави:

Олимпиакос: Томас Уолкъп, Александър Везенков, Костас Папаниколау, Тайлър Дорси, Никола Милутинов

Фенербахче: Метеджан Бирсен, Уейд Болдуин, Брендън Бостън, Тарик Биберович, Кем Бърч