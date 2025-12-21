Терзиев за стадион "Георги Аспарухов": Важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години

Кметът на София - Васил Терзиев, който се включи в благотворителния турнир в подкрепа на Любослав Пенев, не подмина темата със стадион "Георги Аспарухов". Той изрази надежда, че проектът ще се реализира в близките години, въпреки че към момента няма развитие около "Герена".

"За момента няма развитие по стадион "Георги Аспарухов". Това е важен проект, който вярвам, че ще се реализира в близките години. Поддържаме връзка с ръководството на Левски, но просто няма развитие в момента.

Изграждането на едно голямо и модерно съоръжение не е лесен процес. Търсим оптималния вариант. Голям спорт не се случва без инвестиции от държава, общини и клубове. Това е дългогодишно усилие", заяви Терзиев.