Алавес и Бетис ще се пробват да намалят цената на Майкон

  • 19 дек 2025 | 14:05
  • 137
  • 0

Елитните испански Алавес и Бетис се надяват, че Левски ще прояви гъвкаво поведение за евентуален трансфер на Майкон. В началото на ноември мадридското спортно издание „Ас“ съобщи за интереса на двата тима от Ла Лига към левия бек на „сините“.

Левски готви мащабна селекция през зимата
Левски готви мащабна селекция през зимата

Тогава информацията гласеше, че от „Герена“ са поставили цена от 4 милиона евро на 25-годишния бразилец. Сумата в никакъв случай не е отказала Алавес и Бетис, но двата испански клуба пробват да вземат Майкон на по-ниска цена.

Те се надяват, че Левски ще прояви гъвкавост и ще се съгласи на сделка срещу по-малка сума, но при запазен процент от последващ трансфер.

