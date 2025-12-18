Пламен Андреев: Мисля, че това ще е годината на Левски

Бившият вратар на Левски и настоящ на Расинг Сантандер – Пламен Андреев, говори пред "Дспорт". Той заяви, че ще се радва, ако "сините" спечелят титлата през този сезон.

Андреев и компания изхвърлиха Виляреал от Купата на краля

"Гледам почти всеки мач на Левски, когато имам възможност. Левски показва, че е много добре игрово и организационно. Мисля, че това ще е годината на Левски. Ще съм щастлив това да се случи.

За всеки човек, който следи футбола, може да види каква е разликата, след като се работи с Божидар Митрев. Виждате какво израстване показва Светльо Вуцов и какъв сезон прави, което е невероятно", заяви Андреев.