Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Пламен Андреев: Мисля, че това ще е годината на Левски

Пламен Андреев: Мисля, че това ще е годината на Левски

  • 18 дек 2025 | 17:13
  • 579
  • 0
Пламен Андреев: Мисля, че това ще е годината на Левски

Бившият вратар на Левски и настоящ на Расинг СантандерПламен Андреев, говори пред "Дспорт". Той заяви, че ще се радва, ако "сините" спечелят титлата през този сезон.

Андреев и компания изхвърлиха Виляреал от Купата на краля
Андреев и компания изхвърлиха Виляреал от Купата на краля

"Гледам почти всеки мач на Левски, когато имам възможност. Левски показва, че е много добре игрово и организационно. Мисля, че това ще е годината на Левски. Ще съм щастлив това да се случи.

За всеки човек, който следи футбола, може да види каква е разликата, след като се работи с Божидар Митрев. Виждате какво израстване показва Светльо Вуцов и какъв сезон прави, което е невероятно", заяви Андреев.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Кевин Додай може да напусне ЦСКА през зимата

Кевин Додай може да напусне ЦСКА през зимата

  • 18 дек 2025 | 13:28
  • 2656
  • 0
Дядо Коледа ще пее рок на "Колежа"

Дядо Коледа ще пее рок на "Колежа"

  • 18 дек 2025 | 13:18
  • 624
  • 2
Програмата на Ботев (Нови пазар)

Програмата на Ботев (Нови пазар)

  • 18 дек 2025 | 12:55
  • 422
  • 0
Определиха старта на СФК Светкавица 2014

Определиха старта на СФК Светкавица 2014

  • 18 дек 2025 | 12:42
  • 437
  • 1
Йордан Миленов за полусезона на Ботев (Нови пазар)

Йордан Миленов за полусезона на Ботев (Нови пазар)

  • 18 дек 2025 | 12:40
  • 542
  • 0
Добромир Дафинов: Знаехме, че ще е трудно

Добромир Дафинов: Знаехме, че ще е трудно

  • 18 дек 2025 | 12:22
  • 600
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

Валтер Папазки е новият собственик на ЦСКА

  • 18 дек 2025 | 15:36
  • 28054
  • 53
Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

Няма сделка! Sport Republic излезе с официална позиция относно преговорите с Левски

  • 18 дек 2025 | 12:02
  • 36975
  • 102
Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

Лудогорец - Левски, "червен" сблъсък и пловдивско дерби на 1/4-финалите за Купата

  • 18 дек 2025 | 11:37
  • 60018
  • 130
Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

Тъжен ден за българския спорт: Отиде си легендарният борец Боян Радев

  • 18 дек 2025 | 09:24
  • 33142
  • 44
В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

В Ман Сити са все по-сигурни, че Пеп си тръгва, а фаворитът за негов заместник е изненадващ

  • 18 дек 2025 | 15:05
  • 15243
  • 23
Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

Бронзовият олимпийски медалист Божидар Андреев хванат с допинг

  • 18 дек 2025 | 09:54
  • 23972
  • 23