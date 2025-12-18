Популярни
НИКОЛА ЦОЛОВ ЗА УСПЕШНИЯ СИ ДЕБЮТ ВЪВ ФОРМУЛА 2 И БЪДЕЩИТЕ СИ ЦЕЛИ
  3. Левски готви мащабна селекция през зимата

  • 18 дек 2025 | 09:50
  • 1077
  • 1

В Левски се обсъжда по-мащабна селекция през зимната пауза, в сравнение с предишни години, съобщава „Мач Телеграф“. Клубното ръководство е на мнение, че отборът трябва да се подсили поне на четири поста, което ясно се видя при загубата от Славия с 0:2, която разтърси синята общност. Тогава треньорът Хулио Веласкес пусна голяма част от резервите и това доведе до непредвидената загуба на три точки, които може да се окажат решаващи в края при определянето на шампиона.

Доскорошен национал се връща в Левски
Както е известно, първата задача на скаутите на „сините“ е да предложат дясно крило и централен нападател. В плановете за селекция обаче влизат още и ляво крило, което да замени при нужда Ради Кирилов. Бившият футболист на Славия и ЦСКА 1948 е безспорният лидер на тима, но липсата на негов качествен заместник е голям проблем за схемата и тактиката на Веласкес. Търсенето на ляво и дясно крило ясно подсказва, че капитанът Марин Петков е пред трансфер в чужбина, за който той мечтае от дълго време.

Четвъртият пост, за който в Левски ще търсят ново попълнение, е в средата на защитата. Идеята е отборът да се подсигури в случай на отказ на Кристиан Димитров да поднови договора си. Снажният бранител и основен играч засега се дърпа да сложи подписа си под нов контракт и е заплашен от санкция – изваждане от първия отбор и ще тренира с втория тим. Това решение може много сериозно да наруши плановете на Веласкес, защото ще трябва практически да прави нова централна двойка защитници. При това в момент, в който Левски се бори за шампионската титла и има прилична преднина пред конкурентите си.

Бившият клуб на Бурас иска да си го върне обратно
Все пак основната цел на селекцията на „сините“ си остава централният нападател. Мустафа Сангаре и Борислав Рупанов вкараха общо 11 гола в първенството. За отбелязаните общо 43 гола това е между 20 и 25%. Твърде малко за централни нападатели в Левски. Голямата болка на „Герена“ е, че през лятото бе изпуснат Андре Кловиш. Бразилецът в момента е част от втородивизионния португалския Академико Визеу, където има 12 гола в 14 мача в първенството. За справка – Левски взе Сангаре от третия португалски ешелон. Рупанов пък от няколко години е част от отбора, след като мина през почти всички юношески формации на Лудогорец. Нито един от Сангаре и Рупанов не успя да закотви другия на пейката, но предимството бе на страната на африканеца. Снажният малиец доста по-често бе използван като титуляр спрямо далеч по-младия Рупанов. И това обаче не помогна за по-голяма голова ефективност от 196-сантиметровия Мустафа.

