Симеоне: Ще се опитаме да играем по същия начин като на “Метрополитано”

Наставникът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне увери, че отборът му няма да се повлияе от преднината си от 5:2 срещу Тотнъм преди реванша им в Лондон от 1/8-финалите на Шампионската лига.

“Говорим си за същите неща, както винаги. Ще се опитаме да продължим по същия начин, по който играхме на “Метрополитано”, като ще има различни ситуации да направим това, което искаме. Ще продължим да се състезаваме по същия начин. Понякога ще стигаме по-далеч, друг път - не. Но състезателното ниво си остава същото, като очакваме да отведем мача нам, където можем да ги нараним. Съперникът ни е интензивен отбор, като още от самото начало ще усети вълнението на своите фенове, както и това от участието в този турнир, а ние ще играем срещу всичко това. Честно казано, не обръщам внимание на броя на головете, които са отбелязали. Един отбор се опитва да бъде завършен и неговият успех в това зависи от неговата сила в атака и защита.

🇦🇷🔴⚪️ Diego Simeone: "Atlético Madrid’s competitiveness? Our reality is in our minds. And we are the creators of that reality." pic.twitter.com/8aZspRrHXU — Atletico Universe (@atletiuniverse) March 17, 2026

Трябва да изиграем мача в положението, в което се намира. Имаме аванс от три гола и е необходимо да спечелим, а най-добре ще бъде да вкараме първи, за да ги поставим в по-неудобна ситуация. Мач №100 на Хулиан Алварес? Знаете колко голямо доверие имам в него. Това е футболист, на когото вярвам, като ми се иска да изиграе още много мачове тук и да продължават да нарастват тези числа. Хуан Мусо? С него винаги си говорим и не само защото утре може да стартира. Той е човек, който тренира много добре с отбора и дано да успее да задържи това ниво, защото се справя доста добре по този начин. Винаги сме имали добри вратари и момчетата дават всичко от себе си. Днес Хуан се представя по начина, на който е способен, като сме доволни от работата му.

🚨🇦🇷 Diego Simeone: "I’ve already spoken a lot about Julián [Alvarez]. You all know how much I trust and believe in him. I hope he stays here for many more years." pic.twitter.com/pmR97tE8gh — Atletico Universe (@atletiuniverse) March 17, 2026

Колко съм доволен от представянето на отбора? Реалността съществува в умовете ни, а ние сме архитектите на нашата реалност. Маркос Йоренте? Той е важен във всички мачове, не само срещу английските отбори. Развитието му е стабилно. Когато пристигна, въобще не беше в състава, но се състезаваше и показа, че беше подготвен за тази огромна стъпка, която направи в годината на титлата ни в Ла Лига. Сега той е много важен за нашия отбор. Кристиан Ромеро? Като аржентински фен, аз се възхищавам на неговите характер, игра и работа в защита. Като привърженик, който е изгледал повече негови мачове с националния тим, отколкото с Тотнъм, аз определено съм му почитател”, коментира Симеоне на пресконференцията си преди двубоя.

🤝🇦🇷 Diego Simeone: "Cuti Romero? As an Argentine, I admire his personality, his style of play, and his defensive work. Having watched more of him with Argentina than with Tottenham, I’m an admirer of his game." pic.twitter.com/6r6AKXMdZw — Atletico Universe (@atletiuniverse) March 17, 2026

