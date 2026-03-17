Спортинг 0:0 Бодьо/Глимт, ранен пропуск на домакините

Спортинг приема Бодьо/Глимт в реванш от осминафиналите на Шампионската лига. Норвежците спечелиха първия мач с 3:0 и са в отлична позиция. Те са в серия от пет поредни победи в турнира, след като записаха успехи над Манчестър Сити, Атлетико Мадрид и два пъти над Интер.
Руи Боржеш е направил четири промени от първия мач. Едуардо Куарешма е сред титулярите на мястото на Усман Диоманде. Макси Араухо и Педро Гонсалвеш се завръщат след наказание. Хидемаса Морита също е в стартовата единайсеторка. В тима на Бодьо/Глимт няма промени и тимът залага на същите 11 в шести пореден мач от Шампионската лига.
