Бивш нидерландски национал призна, че е намушкал братовчед си

  • 17 март 2026 | 21:23
Бившият нидерландски национал Куинси Промес призна, че е намушкал братовчед си през 2020 г., съобщават местните медии. Защитаващите бившия футболист в съда твърдят, че е имало самозащита и затова смятат, че той не трябва да бъде наказан за инцидента.

Някогашното крило твърди, че през юли 2020 г. е имал конфликт с мъж заради бижута, който ги е откраднал от неговата леля, която го е отгледала като дете. Промес твърди също, че на същото събитие мъжът се е опитал да открадне огърлица от дете. Когато Куинси го смъмрил, той твърди, че го е провокирал да излезе навън, където са се сбили пияни роднини. „В хаоса и интензивните емоции моят клиент го намушка веднъж със сгъваем нож“, каза адвокатът на Промес - Кари Кнупс.

В края на юни 2025 г. Промес е екстрадиран в Нидерландия от ОАЕ по искане на местната прокуратура. В родината му срещу футболиста бяха образувани две наказателни дела - за контрабанда на наркотици и за нападение над братовчед му. Окръжният съд в Амстердам го осъди на шест години затвор за делото за контрабанда на кокаин и на осемнадесет месеца за нападение над братовчед му. И двете решения бяха обжалвани от защитата пред Апелативния съд.

Още от Футбол свят

Милан е готов да се раздели с Леао

Милан е готов да се раздели с Леао

  • 17 март 2026 | 16:28
  • 7331
  • 10
ФИФА на този етап няма намерение да премести мачовете на Иран в Мексико

ФИФА на този етап няма намерение да премести мачовете на Иран в Мексико

  • 17 март 2026 | 16:24
  • 1136
  • 0
Независимият панел се произнесе: Брайтън е трябвало да получи дузпа в мача с Арсенал

Независимият панел се произнесе: Брайтън е трябвало да получи дузпа в мача с Арсенал

  • 17 март 2026 | 16:22
  • 1877
  • 4
Ще можем да гледаме част от мачовете от Мондиал 2026 в Youtube

Ще можем да гледаме част от мачовете от Мондиал 2026 в Youtube

  • 17 март 2026 | 16:07
  • 1086
  • 0
Кубарси: На всяка цена трябва да продължим напред

Кубарси: На всяка цена трябва да продължим напред

  • 17 март 2026 | 15:50
  • 1291
  • 1
Съотборник на Илия Груев се надява да бъде част от състава на Англия на Мондиал 2026

Съотборник на Илия Груев се надява да бъде част от състава на Англия на Мондиал 2026

  • 17 март 2026 | 15:27
  • 680
  • 1
На почивката: Манчестър Сити 1:1 Реал Мадрид

На почивката: Манчестър Сити 1:1 Реал Мадрид

  • 17 март 2026 | 22:00
  • 11040
  • 67
Челси 0:2 Пари Сен Жермен, гостите с огромен аванс

Челси 0:2 Пари Сен Жермен, гостите с огромен аванс

  • 17 март 2026 | 22:53
  • 6400
  • 3
На почивката: Арсенал 1:0 Байер (Леверкузен)

На почивката: Арсенал 1:0 Байер (Леверкузен)

  • 17 март 2026 | 21:06
  • 4658
  • 11
Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

Евролигата се завърна в София с обрат и победа на Апоел

  • 17 март 2026 | 18:58
  • 14576
  • 1
Малко не стигна на България срещу Черна гора в последния мач от първата фаза на евроквалификациите

Малко не стигна на България срещу Черна гора в последния мач от първата фаза на евроквалификациите

  • 17 март 2026 | 19:44
  • 12387
  • 6
Локо (Сф) сгази Септември

Локо (Сф) сгази Септември

  • 17 март 2026 | 19:55
  • 24756
  • 49