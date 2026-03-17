Бивш нидерландски национал призна, че е намушкал братовчед си

Бившият нидерландски национал Куинси Промес призна, че е намушкал братовчед си през 2020 г., съобщават местните медии. Защитаващите бившия футболист в съда твърдят, че е имало самозащита и затова смятат, че той не трябва да бъде наказан за инцидента.

Някогашното крило твърди, че през юли 2020 г. е имал конфликт с мъж заради бижута, който ги е откраднал от неговата леля, която го е отгледала като дете. Промес твърди също, че на същото събитие мъжът се е опитал да открадне огърлица от дете. Когато Куинси го смъмрил, той твърди, че го е провокирал да излезе навън, където са се сбили пияни роднини. „В хаоса и интензивните емоции моят клиент го намушка веднъж със сгъваем нож“, каза адвокатът на Промес - Кари Кнупс.

🚨🚨| BREAKING: Quincy Promes has admitted to stabbing his cousin during an appeal hearing.



Previously sentenced to 1.5 years, he now regrets staying silent and is receiving psychological help after losing trust in the justice system.



[@ESPNnl] — CentreGoals. (@centregoals) March 17, 2026

В края на юни 2025 г. Промес е екстрадиран в Нидерландия от ОАЕ по искане на местната прокуратура. В родината му срещу футболиста бяха образувани две наказателни дела - за контрабанда на наркотици и за нападение над братовчед му. Окръжният съд в Амстердам го осъди на шест години затвор за делото за контрабанда на кокаин и на осемнадесет месеца за нападение над братовчед му. И двете решения бяха обжалвани от защитата пред Апелативния съд.

