Бивш нидерландски национал призна, че е намушкал братовчед си

Бившият нидерландски национал Куинси Промес призна, че е намушкал братовчед си през 2020 г., съобщават местните медии. Защитаващите бившия футболист в съда твърдят, че е имало самозащита и затова смятат, че той не трябва да бъде наказан за инцидента.
Някогашното крило твърди, че през юли 2020 г. е имал конфликт с мъж заради бижута, който ги е откраднал от неговата леля, която го е отгледала като дете. Промес твърди също, че на същото събитие мъжът се е опитал да открадне огърлица от дете. Когато Куинси го смъмрил, той твърди, че го е провокирал да излезе навън, където са се сбили пияни роднини. „В хаоса и интензивните емоции моят клиент го намушка веднъж със сгъваем нож“, каза адвокатът на Промес - Кари Кнупс.
В края на юни 2025 г. Промес е екстрадиран в Нидерландия от ОАЕ по искане на местната прокуратура. В родината му срещу футболиста бяха образувани две наказателни дела - за контрабанда на наркотици и за нападение над братовчед му. Окръжният съд в Амстердам го осъди на шест години затвор за делото за контрабанда на кокаин и на осемнадесет месеца за нападение над братовчед му. И двете решения бяха обжалвани от защитата пред Апелативния съд.