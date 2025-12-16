Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Бранител на Левски ще премине нови прегледи

Бранител на Левски ще премине нови прегледи

  • 16 дек 2025 | 09:10
  • 517
  • 1

Защитникът на Левски Алдаир ще премине нови прегледи по празниците, които да покажат как върви възстановяването му. Дни преди "сините" да завършат есенния дял на сезона, португалецът се подложи на операция на менискуса, пише "Тема Спорт".

Очаква се тя да го извади от ритъм за около месец. Той обаче ще може да проведе пълноценна зимна подготовка. Макар и в началото й да не бъде подлаган на тежки натоварвания. В част от есенните мачове Алдаир стискаше зъби и играеше с травма. Оказа се, че проблемът е станал хроничен.

И играчът, и щабът на "сините" трябваше да решат дали той да се оперира, или да се подложи на консервативно лечение с медикаменти. В крайна сметка бе преценено да има хирургическа интервенция, като тя да бъде извършена в България.

