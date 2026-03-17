Президентът на Комо: Идеята ми за клуба се роди от телевизионно шоу

В интервю за La Gazzetta dello Sport президентът на Комо Мирван Суварсо разказа за развитието на своя клуб, започнало от една доста любопитна предприемаческа идея: „Моят Комо се роди от телевизионно шоу за младежките национални отбори на Индонезия. След това, когато клубът влезе в Серия С, техническото ниво стана непосилно за тях и ние видяхме бизнес потенциал.“

Така започва възходът на клуба, който днес заема четвърто място в Серия "А" и е в зона "Шампионска лига". Един невероятен резултат, който значително подобрява десетото място, постигнато през миналия сезон. „Много сме доволни. Нашата визия се основава на езерото и региона, всичко е изградено около това. Инвестирахме в търговия на дребно, потребителски стоки, облекло, летни лагери, с мърчандайзинг, базиран на езерото Комо, а не само на отбора. Фланелките на клуба представляват едва 40% от приходите ни от продукти“, споделя индонезиецът.

Бъдещето е светло, а президентът на клуба коментира и темата за новия стадион: „Първата фаза по документацията приключи. Ще трябва да представим отново проекта пред Надзорния съвет. Съоръжението ще бъде по-малко, но по-ефективно и с пространства за цялата общност, включително за местните жители. Работим и за покриване на изискванията на УЕФА в случай на участие в Европа.“

Суварсо описва треньора Сеск Фабрегас „като главен изпълнителен директор на футболния сектор, треньор, който знае накъде отива“. И добавя: „Щастливи сме, че е с нас, а евентуалното му напускане няма да срине всичко благодарение на системата, изградена с времето.“ След това за Нико Пас той заявява: „Решението за бъдещето му принадлежи единствено на Реал Мадрид, не можем да направим нищо. Клубът е готов да намери заместник, ако е необходимо.“ За финал, по темата за съдиите: „Аз не се оплаквам, те са част от играта. Това е много трудна работа, понякога се чудя как някой може да реши да поеме по този път в кариерата си.“

Снимки: Gettyimages