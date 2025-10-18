Популярни
  3. „Моят отбор“: За спецификите на Фентъзи футбола и идва ли бланк за Холанд

  • 18 окт 2025 | 08:45
  • 82
  • 0

В поредния епизод на „Моят отбор“ се получи интересна дискусия на тема - спецификите на Фентъзи футбола и ще продължи ли убийствената голова серия на Ерлинг Холанд? Гост в студиото ни бе Александър Чулев — един от най-постоянните и успешни участници в лигата на Sportal.bg, който в момента заема пета позиция в генералното класиране.

Чулев сподели своя подход при изготвянето на състава, стратегиите си за капитан и ротации, както и наблюдения върху тенденциите в Премиър лийг. Напрежението в играта расте, а знаете, че победителят в нашата мини-лига в края на сезона ще получи за награда фланелка на любимия му английски отбор — страхотна допълнителна мотивация за участниците! В студийната надпревара между водещите Милен и Алекс също не липсва интрига. След четирите поредни победи на Милен, Алекс записа трети последователен успех, с което скъси дистанцията и върна напрежението в дуела между двамата.

Сред основните теми в епизода беше и вечният въпрос за капитана — почти всички участници продължават да залагат на Ерлинг Холанд, въпреки че има и други примамливи варианти като Мохамед Салах, който този кръг се изправя срещу Манчестър Юнайтед. В същото време анализаторите напомниха, че Манчестър Сити традиционно среща трудности срещу Евертън, което може да доведе до „бланк“ за норвежкия голаджия, но въпреки това всички му дават капитанската лента, заради отличната форма, в която се намира.

Конкуренцията в лигата става все по-ожесточена, а следващите кръгове обещават нови изненади и промени в класирането. Едно обаче е сигурно — интересът към „Моят отбор“ продължава да расте, а участниците доказват, че Фентъзи футболът е не просто игра, а истинска страст.

Де Хеа: Във Фиорентина веднага се почувствах като у дома

  • 18 окт 2025 | 03:53
  • 1075
  • 0
Четвъртодивизионен тим се подсили с бивш нападател на Ливърпул и Милан

  • 18 окт 2025 | 03:29
  • 3237
  • 0
Моуриньо: Не съм доволен, очаквах повече

  • 18 окт 2025 | 03:14
  • 3131
  • 0
Гуус Хидинк: Когато другите бяха пребледнели, Гулит си подсвиркваше с уста

  • 18 окт 2025 | 02:56
  • 2179
  • 0
Луис Енрике: Не мога да съм доволен, когато сме допуснали три гола

  • 18 окт 2025 | 02:34
  • 1231
  • 0
Прекратиха заради хвърлена чаша мач на отбора на Божинов

  • 18 окт 2025 | 02:01
  • 2678
  • 2
Лудогорец посреща Спартак (Варна) в мач, който може да се окаже последен за “соколите” в родния елит

  • 18 окт 2025 | 07:40
  • 3298
  • 5
На дъното: Ботев (Пловдив) приема Славия в интригуващ мач

  • 18 окт 2025 | 08:00
  • 1323
  • 2
Верстапен победи дуото на Макларън и грабна полпозишъна за спринта в Остин

  • 18 окт 2025 | 01:21
  • 8684
  • 3
Дер Класикер ще покаже дали Борусия (Д) може да е конкурент на Байерн

  • 18 окт 2025 | 06:47
  • 1854
  • 0
Левски срещу Берое в първия полуфинал за efbet Суперкупа на България 2025

  • 18 окт 2025 | 07:05
  • 1933
  • 0
Локомотив Авиа ще спори с Нефтохимик във втория полуфинал за Суперкупата на България

  • 18 окт 2025 | 07:21
  • 1938
  • 0