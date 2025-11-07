"Моят отбор": Риск е да свалиш лентата от Холанд, въпреки сблъсъка с Ливърпул

В предаването „Моят отбор“ преди 11-ия кръг на Премиър лийг двамата водещи продължиха своята вътрешна битка в мини-съперничеството за сезон 2025/26. Алекс Марков записа по-добър резултат от Милен Пейчев в миналия кръг и така изравни общия резултат в дуела между двамата – 5:5. Напрежението нараства, а сезонът още е далеч от своята развръзка.

Седмицата беше запомняща се и за Алекс, който в официалната игра на FPL реализира точно 100 точки – резултат, който не се вижда често дори сред опитни мениджъри. Това му позволи да се изкачи сериозно в общото класиране и да затвърди позициите си в лигата.

Гост в студиото беше Миро Попмарков – човек, отдален на детско-юношеския футбол и водеща сила в предаването „Лигата на талантите“. Той сподели своя поглед към изграждането на млади играчи и пожела в даден момент да селектираме играчи във фентъзи отборите си в Премиър лийг с някои от младите български таланти. Иначе темата за капитанската лента отново беше централна. "По-добре Халанд капитан дори срещу Ливърпул, отколкото да търсиш различно решение и после да съжаляваш. Далеч по-голям риск е да се довериш на друг играч вместо Холанд", смята Миро Попмарков. В предаването припомнихме и какво се случва в битката в мини-лигата на Sportal.bg, където участието е отворено, но само един ще завърши на върха. Голямата награда остава непроменена – оригинална фланелка на любимия отбор от Премиър лийг за победителя в края на сезона. Засега първата позиция е окопирана от Стефан Мутафов, но преднината му е малка, както можете да видите и в графиката с топ 10 на мениджърите.