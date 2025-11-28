„Моят отбор“ преди 13-ия кръг: Предстои ли голямото избухване на Холанд

В новия епизод на „Моят отбор“ специален гост беше Радослав Савов – представител на фенклуба на Манчестър Сити в България и един от по-опитните играчи във Фентъзи общността. Той разкри любопитни детайли от своя подход към играта, подчертавайки колко важно е планирането, наблюдението и търпението.

Савов сподели, че основата на неговата стратегия е следната схема:

✔ правиш предварителен списък с набелязани играчи

✔ следиш ги внимателно 3–4 кръга

✔ и едва тогава предприемаш трансфер, ако показателите и формата им го оправдават

Той подчерта, че това е най-сигурният начин да не „гориш“ с прибързани решения и същевременно да улучиш правилния момент за включване на играчи във върхова форма, а големият акцент в разговора беше около Ерлинг Холанд. Радослав разкри, че е чакал точно двубоя срещу Лийдс, за да използва чипа „Троен капитан“, убеден, че именно този мач е най-добрият момент за максимална възвръщаемост. Интересното е, че по същата логика е действал и Милен Пейчев – единият от водещите в студиото. Двамата независимо един от друг са стигнали до едно и също решение, което показва, че когато логиката и статистиката съвпаднат, рискът често си заслужава.

Разгледани бяха и потенциалните капани в кръга, възможните играчи, които могат да доведат до изненадващата разлика, както и отборите, от които може да се очаква серия през следващите седмици. Не пропускайте епизода – определено си заслужава да го гледате. Подходът на Савов дава много идеи за всеки, който иска да подобри представянето си на Фентъзи мениджър.