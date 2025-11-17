Халанд изравни рекорд на повече от 60 години

Освен класирането за Световното първенство и разгромната победа над Италия, Ерлинг Холанд има още поводи за усмивки. Нападателят на Норвегия изравни международен рекорд на ФИФА, който оставаше непокътнат повече от 60 години: 11 поредни мача с гол за национален отбор.

Впечатляващата серия на играча на Манчестър Сити за неговия национален отбор започна на 14 ноември 2024 г., когато той отбеляза гол при победата над Словения. Оттогава норвежкият национален отбор не успя да спечели само една скорошна приятелска среща срещу Нова Зеландия (1:1), но в нея Холанд не взе участие.

You can say you lived to see Erling Haaland carry Norway to their first World Cup since 1998 🇳🇴



He scored in 11 straight World Cup qualifiers dating back to 2021 😱 pic.twitter.com/a4G8BRDVfU — ESPN FC (@ESPNFC) November 16, 2025

Предишният рекорд принадлежеше на Абдул Гани Минхат от Малайзия, който отбеляза голове в 11 поредни мача между 28 май 1961 г. и 28 август 1962 г., постижение, потвърдено от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS).

За сравнение, най-добрата серия на Кристиано Роналдо с голове за националния отбор на Португалия е от 6 мача, нещо, което той постигна два пъти, за последно между 7 юни и 17 ноември 2019 г.

Лионел Меси беше по-близо, като отбеляза голове в 8 поредни мача за Аржентина между 3 декември 2022 г. и 8 септември 2023 г. Любопитното е, че тази серия последва друга от шест мача, като двете бяха разделени само от един двубой, в който той не се разписа – победата с 2:0 над Полша на Световното първенство през 2022 г. Ако беше отбелязал в този мач (в който дори пропусна дузпа), аржентинската звезда щеше да има голове в 15 поредни мача.