„Моят отбор“ преди 12-ия кръг: ще продължи ли серията на Холанд и откъде могат да дойдат изненадите

Новият епизод на „Моят отбор“ отново постави акцента върху най-важния въпрос сред феновете на Фентъзи футбола преди 12-ия кръг – ще продължи ли Ерлинг Холанд головата си серия? Норвежецът е в страховита форма, а масово мениджърите обмислят капитанската лента да остане на ръката му, въпреки трудната програма на Манчестър Сити. Отборът на Гуардиола гостува на Нюкасъл, където през годините е имало много тежки сблъсъци срещу този противник.

В предаването бяха обсъдени и потенциалните изненади за кръга – играчи извън топ изборите, които могат да донесат сериозни точки: нападатели в добра моментна форма, подценени халфове с добри показатели и защитници със силен шанс за „чиста мрежа“. Фокусът падна и върху дълбоката ротация в някои от водещите отбори, която може да обърка предварителните планове на мениджърите.

Не липсваше и традиционното напомняне за голямата надпревара в минилигата на Sportal.bg, където победителят в края на сезона ще получи оригинална фланелка на любимия си английски клуб. Конкуренцията става все по-ожесточена, а всеки кръг може да обърне подреждането.

12-ият кръг обещава нови драми, нови герои и… още много главоболия за Фентъзи мениджърите. Готови или не - всичко започва в събота в 14:30 със сблъсъка между Бърнли и Челси.