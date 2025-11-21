Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. „Моят отбор“ преди 12-ия кръг: ще продължи ли серията на Холанд и откъде могат да дойдат изненадите

„Моят отбор“ преди 12-ия кръг: ще продължи ли серията на Холанд и откъде могат да дойдат изненадите

  • 21 ное 2025 | 19:29
  • 301
  • 0

Новият епизод на „Моят отбор“ отново постави акцента върху най-важния въпрос сред феновете на Фентъзи футбола преди 12-ия кръг – ще продължи ли Ерлинг Холанд головата си серия? Норвежецът е в страховита форма, а масово мениджърите обмислят капитанската лента да остане на ръката му, въпреки трудната програма на Манчестър Сити. Отборът на Гуардиола гостува на Нюкасъл, където през годините е имало много тежки сблъсъци срещу този противник.

В предаването бяха обсъдени и потенциалните изненади за кръга – играчи извън топ изборите, които могат да донесат сериозни точки: нападатели в добра моментна форма, подценени халфове с добри показатели и защитници със силен шанс за „чиста мрежа“. Фокусът падна и върху дълбоката ротация в някои от водещите отбори, която може да обърка предварителните планове на мениджърите.

Не липсваше и традиционното напомняне за голямата надпревара в минилигата на Sportal.bg, където победителят в края на сезона ще получи оригинална фланелка на любимия си английски клуб. Конкуренцията става все по-ожесточена, а всеки кръг може да обърне подреждането.

12-ият кръг обещава нови драми, нови герои и… още много главоболия за Фентъзи мениджърите. Готови или не - всичко започва в събота в 14:30 със сблъсъка между Бърнли и Челси.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Флик потвърди, че ще може да разчита на трима ключови играчи за завръщането на “Камп Ноу”

Флик потвърди, че ще може да разчита на трима ключови играчи за завръщането на “Камп Ноу”

  • 21 ное 2025 | 15:30
  • 7023
  • 13
Пеп: Радвам се за Холанд и О'Райли

Пеп: Радвам се за Холанд и О'Райли

  • 21 ное 2025 | 14:41
  • 1242
  • 0
Еди Хау: Надявам се попаденията на Волтемаде за Германия да му помогнат за изявите в Нюкасъл

Еди Хау: Надявам се попаденията на Волтемаде за Германия да му помогнат за изявите в Нюкасъл

  • 21 ное 2025 | 14:33
  • 874
  • 0
Гуардиола: Сезонът започва сега

Гуардиола: Сезонът започва сега

  • 21 ное 2025 | 14:23
  • 1528
  • 4
Гнабри ще пропусне предстоящия мач на Байерн

Гнабри ще пропусне предстоящия мач на Байерн

  • 21 ное 2025 | 14:18
  • 610
  • 2
Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

Коул Палмър ще пропусне още мачове на Челси заради нелеп инцидент

  • 21 ное 2025 | 13:56
  • 7364
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

Официално: Лудогорец обяви новия си треньор

  • 21 ное 2025 | 17:55
  • 17105
  • 41
ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

ВАР засенчи бледото представяне на Берое и Спартак

  • 21 ное 2025 | 19:43
  • 15822
  • 24
Очаквайте на живо: Олимпиакос - Париж

Очаквайте на живо: Олимпиакос - Париж

  • 21 ное 2025 | 20:20
  • 494
  • 0
Очаквайте на живо: Нови 5 двубоя от Евролигата тази вечер

Очаквайте на живо: Нови 5 двубоя от Евролигата тази вечер

  • 21 ное 2025 | 20:25
  • 196
  • 0
Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

Хулио Веласкес: От загубата от ЦСКА насам отборът тренира невероятно

  • 21 ное 2025 | 16:23
  • 14360
  • 47
Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

Надлъгването между Пирин и Фратрия завърши без победител

  • 21 ное 2025 | 16:52
  • 10223
  • 8