"Моят отбор": Феноменът Холанд е в супер серия, Салах има нужда от събуждане

Новият епизод на „Моят отбор“ отново предложи приятна комбинация от фентъзи анализи и забавни моменти. Гост в студиото беше Бойко Витанов – млад почитател на виртуалната игра, която е базирана на реалното представяне на терена на селектираните футболисти. Той няма дългогодишен опит, но вече се е превърнал в един от активните участници и в мини-лигата на Sportal.bg. Бойко сподели как е навлязъл в дебрите на Фентъзи футбола, какви стратегии използва и кои решения са му донесли най-много точки през сезона. На мнение е, че за да си успешен трябва да имаш „смес между логика и интуиция“, а чарът е, че всеки следващ кръг носи ново предизвикателство. В предаването бе обсъдена и актуалната битка на върха в генералното класиране. Лидер продължава да е Димитър Господинов, който от началото на сезона поддържа завидна постоянност. Опитите да се свържем с него засега се оказаха неуспешни – дори след като проверихме поне 20 души с неговите инициали. Един от тях все пак отговори, че не е търсеният мениджър, но призна, че също е запален по фентъзи футбола – което само показва колко широка е общността около играта.

Темите в епизода не подминаха и вечните фентъзи дилеми – изборът на капитан, формата на Холанд и Салах. Гостът в днешното издание на предаването и единият от водещите се довериха на суперформата на Холанд и отново му гласуваха доверие, докато Милен заложи на нестандартно решение, след като дари с капитанската лента острието на Нюкасъл - Ник Волтемаде.

„Моят отбор“ продължава да обединява играчи с различен опит, но с една и съща страст – футболът и фентъзито. А докато Димитър Господинов пази анонимността си, останалите вече точат стратегии как да му отнемат първото място. Кръгът стартира още тази вечер с двубоя между Лийдс и Уест Хам.