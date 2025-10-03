Популярни
  Sportal.bg
  2. Борнемут
  3. „Моят отбор“ с Пепи Виденов: различният поглед към Фентъзи футбола

  • 3 окт 2025 | 15:16
  • 330
  • 0

Фентъзи тръпката се завръща с новия епизод на „Моят отбор“! Този път в студиото е популярният спортен журналист и водещ – Пепи Виденов, който внесе различна гледна точка към играта. Докато повечето участници търсят да следват тенденции, топ избори и задължителни капитани, той подхожда по свой начин – изгражда съставите си със състезатели, които харесва, и не робува на „задължителните“ стратегии.

В разговора стана ясно, че Фентъзи футболът може да бъде не само борба за точки, но и лично удоволствие от това да подкрепяш състезателите, на които симпатизираш. Така неговият отбор често изглеждат по-различно от стандартните, но носят чар и автентичност, каквато липсва на много от масовите състави.

Разгледахме и актуалните варианти преди кръга – кои са най-играните избори, кои са непопулярните мнения и как една нестандартна стратегия може да ти донесе успех. „Моят отбор“ отново събира различни гледни точки за фентъзи играта и показва, че няма само една вярна формула за победа.

А за най-добрите играчи в мини-лигата на Sportal.bg очаква специална награда – тениска на любимия им отбор. Това е класирането в топ 10 към момента.

Време е да подготвите съставите си! Кръгът стартире тази вечер с Борнемут - Фулъм.

