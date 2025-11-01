Млад фен се включи с любопитен съвет в „Моят отбор“ – залага на защитата на Арсенал

В новия епизод на предаването посветено за фентъзи футбол „Моят отбор“, гост -анализаторът не беше в студиото, а на улицата. Там го откри и потърси за съвети единият от водещите на предаването - Алекс Марков. Макар името му да остана неизвестно, неговият отбор няма как да бъде сбъркан. Той разчита изключително много на отбраната на Арсенал, като в състава му присъстват тримата основни защитници на „артилеристите“ – стратегия, която рядко се вижда във фентъзи средите, но се оказва успешна при стабилната форма на тима на Микел Артета.

Освен това младият участник почти никога не сваля капитанската лента от Бруно Фернандеш – знак, че симпатиите му категорично са към Манчестър Юнайтед. Въпреки колебливите резултати на „червените дяволи“, вярата му в техния лидер остава непоклатима. Водещите пък обсъдиха и текущото състояние в съревнованието им от началото на сезона, където напрежението продължава да расте.

Водещите обсъдиха и текущото състояние на лигата на Sportal.bg, където настъпи сериозна промяна в класирането – Димитър Господинов сдаде първото място след близо два месеца доминация, а нов лидер пое щафетата с минимална преднина. Напрежението в битката за върха расте с всеки изминал кръг.

За финал, Милен Пейчев обяви, че ще използва един от жокерите си – Free Hit, с който ще промени изцяло състава си само за 10-ия кръг. Неговата стратегия е смела – залага на „събуждане“ на Ливърпул и очаква разгромен успех над Астън Вила, а за капитан избира Мохамед Салах.

Поредният епизод на „Моят отбор“ обещава още интересни стратегии от фентъзи общността – защото, както показват и спонтанните включвания, страстта към играта няма почивен ден, а феновете са буквално навсякъде.