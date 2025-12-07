Стоичков, Тоти и Феномена представиха пълната програма на Мондиал 2026, вижте мачовете по дни и часове

ФИФА публикува на официалния си уебсайт програмата за груповата фаза на Мондиал 2026. В церемонията участва легендата на българския футбол Христо Стоичков. Редом до Камата бяха Роналдо, Франческо Тоти и Алекси Лалас.
Турнирът ще се проведе от 11 юни до 19 юли на територията на три държави: САЩ, Канада и Мексико. За първи път в историята на световните първенства ще участват 48 национални отбора, които ще бъдат разпределени в 12 групи по четири тима.
Груповата фаза, която ще се състои от 11 до 27 юни 2026 г., ще включва общо 72 мача.
Като страни домакини, отборите на Мексико, САЩ и Канада се класират автоматично за турнира.
ПЪЛНАТА ПРОГРАМА НА МОНДИАЛ 2026 В БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ:
ГРУПА А:
1. Мексико
2. ЮАР
3. Южна Корея
4. Дания/Северна Македония/Ейре/Чехия
11 юни 2026
22:00 Мексико – ЮАР (стадион „Ацтека“, Мексико Сити)
12 юни 2026
05:00 Южна Корея – Победител от УЕФА път "D" (стадион „Акрон“, Сапопан)
18 юни 2026
19:00 Победител от УЕФА път "D" – ЮАР (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)
19 юни 2026
04:00 Мексико – Южна Корея (стадион „Акрон“, Сапопан)
25 юни 2026
04:00 Победител от УЕФА път "D" – Мексико (стадион „Ацтека“, Мексико Сити)
04:00 ЮАР – Южна Корея (стадион „ББВА“, Гуадалупе)
ГРУПА В:
1. Канада
2. Италия/Северна Ирландия/Уелс/Босна и Херцеговина
3. Катар
4. Швейцария
2 юни 2026
22:00 Канада – Победител от УЕФА път "A" (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)
13 юни 2026
22:00 Катар – Швейцария (стадион „Леви’с“, Санта Клара)
18 юни 2026
22:00 Швейцария – Победител от УЕФА път "A" (стадион „СоуФай“, Ингълуд)
18 юни 2026
01:00 Канада – Катар (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)
24 юни 2026
22:00 Швейцария – Канада (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)
22:00 – Победител от УЕФА път "A" – Катар (стадион „Лумен Фийлд“, Сиатъл)
ГРУПА С:
1. Бразилия
2. Мароко
3. Хаити
4. Шотландия
14 юни 2026
01:00 Бразилия – Мароко (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)
04:00 Хаити – Шотландия (стадион „Джилет“, Фоксбъро)
20 юни 2026
01:00 Шотландия – Мароко (стадион „Джилет“, Фоксбъро)
04:00 Бразилия – Хаити (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)
25 юни 2026
01:00 Шотландия – Бразилия (стадион „Хард Рок“, Маями Гардънс)
01:00 Мароко – Хаити (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)
ГРУПА D:
1. САЩ
2. Парагвай
3. Австралия
4. Турция/Румъния/Словакия/Косово
13 юни 2026
04:00 САЩ – Парагвай (стадион „СоуФай“, Ингълуд)
14 юни 2026
07:00 Австралия – Победител от УЕФА път "C" (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)
19 юни 2026
22:00 САЩ – Австралия (стадион „Лумен Фийлд“, Сиатъл)
20 юни 2026
07:00 Победител от УЕФА път "C" – Парагвай (стадион „Леви’с“, Санта Клара)
26 юни 2026
05:00 Победител от УЕФА път "C" – САЩ (стадион „СоуФай“, Ингълуд)
05:00 Парагвай – Австралия (стадион „Леви’с“, Санта Клара)
ГРУПА Е:
1. Германия
2. Кюрасао
3. Кот Д`Ивоар
4. Еквадор
14 юни 2026
20:00 Германия – Кюрасао (стадион „Ен Ар Джи“, Хюстън)
15 юни 2026
02:00 Кот д’Ивоар – Еквадор (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)
20 юни 2026
23:00 Германия – Кот д’Ивоар (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)
21 юни 2026
03:00 Еквадор – Кюрасао (стадион „Ероухед“, Канзас Сити)
25 юни 2026
23:00 Кюрасао – Кот д’Ивоар (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)
23:00 Еквадор – Германия (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)
ГРУПА F:
1. Нидерландия
2. Япония
3. Украйна/Швеция/Полша/Албания
4. Тунис
14 юни 2026
23:00 Нидерландия – Япония (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)
15 юни 2026
05:00 Победител от УЕФА път "B" – Тунис (стадион „ББВА“, Гуадалупе)
20 юни 2026
20:00 Нидерландия – Победител от УЕФА път "B" (стадион „Ен Ар Джи“, Хюстън)
21 юни 2026
07:00 Тунис – Япония (стадион „ББВА“, Гуадалупе)
26 юни 2026
02:00 Тунис – Нидерландия (стадион „Ероухед“, Канзас Сити)
02:00 Япония – Победител от УЕФА път "B" (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)
ГРУПА G:
1. Белгия
2. Египет
3. Иран
4. Нова Зеландия
15 юни 2026
22:00 Белгия – Египет (стадион „Лумен Фийлд“, Сиатъл)
16 юни 2026
04:00 Иран – Нова Зеландия (стадион „СоуФай“, Ингълууд)
21 юни 2026
22:00 Белгия – Иран (стадион „СоуФай“, Ингълууд)
22 юни 2026
04:00 Нова Зеландия – Египет (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)
27 юни 2026
06:00 Египет – Иран (стадион „Лумен Фийлд“, Сиатъл)
06:00 Нова Зеландия – Белгия (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)
ГРУПА H:
1. Испания
2. Кабо Верде
3. Саудитска Арабия
4. Уругвай
15 юни 2026
19:00 Испания – Кабо Верде (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)
16 юни 2026
01:00 Саудитска Арабия – Уругвай (стадион „Хард Рок“, Маями Гардънс)
21 юни 2026
19:00 Испания – Саудитска Арабия (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)
22 юни 2026
01:00 Уругвай – Кабо Верде (стадион „Хард Рок“, Маями Гардънс)
27 юни 2026
03:00 Кабо Верде – Саудитска Арабия (стадион „НРД Жи“, Хюстън)
03:00 Уругвай – Испания (стадион „Акрон“, Сапопан)
ГРУПА I:
1. Франция
2. Сенегал
3. Ирак/Боливия/Суринам
4. Норвегия
16 юни 2026
22:00 Франция – Сенегал (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)
17 юни 2026
01:00 – Победител от IC път 2 – Норвегия (стадион „Джилет“, Фоксбъро)
22 юни 2026
00:00 Франция – Победител от IC път 2 (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)
03:00 Норвегия – Сенегал (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)
26 юни 2026
22:00 Норвегия – Франция (стадион „Джилет“, Фоксбъро)
22:00 Сенегал – Победител от IC път 2 (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)
ГРУПА J:
1. Аржентина
2. Алжир
3. Австрия
4. Йордания
17 юни 2026
04:00 Аржентина – Алжир (стадион „Ероухед“, Канзас Сити)
07:00 Австрия – Йордания (стадион „Леви’с“, Санта Клара)
22 юни 2026
20:00 Аржентина – Австрия (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)
23 юни 2026
06:00 Йордания – Алжир (стадион „Леви’с“, Санта Клара)
28 юни 2026
05:00 Алжир – Австрия (стадион „Ероухед“, Канзас Сити)
05:00 Йордания – Аржентина (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)
ГРУПА К:
1. Португалия
2. ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония
3. Узбекистан
4. Колумбия
17 юни 2026
20:00 Португалия – Победител от IC път 1 (стадион „Ен Ар Джи“, Хюстън)
18 юни 2026
05:00 Узбекистан – Колумбия (стадион „Ацтека“, Мексико Сити)
23 юни 2026
20:00 Португалия – Узбекистан (стадион „Ен Ар Джи“, Хюстън)
24 юни 2026
05:00 Колумбия – Победител от IC път 1 (стадион „Акрон“, Сапопан)
28 юни 2026
02:30 Колумбия – Португалия (стадион „Хард Рок“, Маями Гардънс)
02:30 Победител от IC път 1 – Узбекистан (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)
ГРУПА L:
1. Англия
2. Хърватия
3. Гана
4. Панама
17 юни 2026
23:00 Англия – Хърватия (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)
18 юни 2026
02:00 Гана – Панама (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)
23 юни 2026
23:00 Англия – Гана (стадион „Джилет“, Фоксбъро)
24 юни 2026
02:00 Панама – Хърватия (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)
27 юни 2026
00:00 Панама – Англия (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)
00:00 Хърватия – Гана (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)
Финалът на Световното първенство ще започне в 22:00 часа българско време на 19 юли и ще се играе на стадиона в Ню Йорк.
Мачът за третото място започва в 00:00 часа на 18 срещу 19 юли в Маями.
Първият полуфинал е на 14 юли от 22:00 часа в Далас, а вторият – на 15 юли от 22:00 часа в Атланта.
Само един от четвъртфиналите е в сравнително неудобен час. Той започва в 04:00 часа през нощта. Другите са съответно в 22:00 часа, 23:00 часа, 00:00 часа и 04:00 часа.
В осминафиналните битки има мачове в 19:00 часа, 20:00 часа, 22:00 часа, 23:00 часа, 00:00 часа, а два от двубоите ще бъдат в 03:00 часа.
По време на груповата фаза ще се провеждат до шест мача на ден. Срещите от последния кръг в групите ще се играят по едно и също време, за да се гарантира спазването на принципите за честна игра.
Програмата е съставена така, че отборите от всяка група да играят мачовете си в определени региони, за да се избегнат дълги пътувания между различните градове.
За елиминационната фаза ще се класират първите два отбора от всяка от 12-те групи, както и осемте най-добри отбора, заели трето място. Настоящият световен шампион е Аржентина.
Стадионите за Световното първенство 2026 в САЩ:
„Мерседес-Бенц Стейдиъм“ (Атланта) „Ей-Ти-енд-Ти Стейдиъм“ (Арлингтън) „Джилет Стейдиъм“ (Фоксбъро) „Ен-Ер-Джи Стейдиъм“ (Хюстън) „Ероухед Стейдиъм“ (Канзас Сити) „Соу-Фай Стейдиъм“ (Ингълуд) „Хард Рок Стейдиъм“ (Маями Гардънс) „Метлайф-Стейдиъм“ (Ийст Ръдърфорд) „Линкълн-Файненшъл-Фийлд“ (Филаделфия) „Люмен-Фийлд“ (Сиатъл) „Ливайс Стейдиъм“ (Санта Клара)
Стадионите за Световното първенство 2026 в Мексико:
„Ацтека“ (Мексико Сити) „Акрон“ (Сапопан) „Естадио ББВА“ (Гуадалупе)
Стадионите за Световното първенство 2026 в Канада:
„Би-Си Плейс“ (Ванкувър) „Бимо Фийлд“ (Торонто)