Стоичков, Тоти и Феномена представиха пълната програма на Мондиал 2026, вижте мачовете по дни и часове

ФИФА публикува на официалния си уебсайт програмата за груповата фаза на Мондиал 2026. В церемонията участва легендата на българския футбол Христо Стоичков. Редом до Камата бяха Роналдо, Франческо Тоти и Алекси Лалас.



Турнирът ще се проведе от 11 юни до 19 юли на територията на три държави: САЩ, Канада и Мексико. За първи път в историята на световните първенства ще участват 48 национални отбора, които ще бъдат разпределени в 12 групи по четири тима.

Груповата фаза, която ще се състои от 11 до 27 юни 2026 г., ще включва общо 72 мача.

Като страни домакини, отборите на Мексико, САЩ и Канада се класират автоматично за турнира.

104 matches. Locked in.



The #FIFAWorldCup 2026™ match schedule ⤵️ pic.twitter.com/ZYofjO8z41 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 6, 2025

ПЪЛНАТА ПРОГРАМА НА МОНДИАЛ 2026 В БЪЛГАРСКО ВРЕМЕ:

ГРУПА А:

1. Мексико

2. ЮАР

3. Южна Корея

4. Дания/Северна Македония/Ейре/Чехия

11 юни 2026

22:00 Мексико – ЮАР (стадион „Ацтека“, Мексико Сити)

12 юни 2026

05:00 Южна Корея – Победител от УЕФА път "D" (стадион „Акрон“, Сапопан)

18 юни 2026

19:00 Победител от УЕФА път "D" – ЮАР (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)

19 юни 2026

04:00 Мексико – Южна Корея (стадион „Акрон“, Сапопан)

25 юни 2026

04:00 Победител от УЕФА път "D" – Мексико (стадион „Ацтека“, Мексико Сити)

04:00 ЮАР – Южна Корея (стадион „ББВА“, Гуадалупе)

ГРУПА В:

1. Канада

2. Италия/Северна Ирландия/Уелс/Босна и Херцеговина

3. Катар

4. Швейцария

2 юни 2026

22:00 Канада – Победител от УЕФА път "A" (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)

13 юни 2026

22:00 Катар – Швейцария (стадион „Леви’с“, Санта Клара)

18 юни 2026

22:00 Швейцария – Победител от УЕФА път "A" (стадион „СоуФай“, Ингълуд)

18 юни 2026

01:00 Канада – Катар (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)

24 юни 2026

22:00 Швейцария – Канада (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)

22:00 – Победител от УЕФА път "A" – Катар (стадион „Лумен Фийлд“, Сиатъл)

ГРУПА С:

1. Бразилия

2. Мароко

3. Хаити

4. Шотландия

14 юни 2026

01:00 Бразилия – Мароко (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)

04:00 Хаити – Шотландия (стадион „Джилет“, Фоксбъро)

20 юни 2026

01:00 Шотландия – Мароко (стадион „Джилет“, Фоксбъро)

04:00 Бразилия – Хаити (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)

25 юни 2026

01:00 Шотландия – Бразилия (стадион „Хард Рок“, Маями Гардънс)

01:00 Мароко – Хаити (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)

ГРУПА D:

1. САЩ

2. Парагвай

3. Австралия

4. Турция/Румъния/Словакия/Косово

13 юни 2026

04:00 САЩ – Парагвай (стадион „СоуФай“, Ингълуд)

14 юни 2026

07:00 Австралия – Победител от УЕФА път "C" (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)

19 юни 2026

22:00 САЩ – Австралия (стадион „Лумен Фийлд“, Сиатъл)

20 юни 2026

07:00 Победител от УЕФА път "C" – Парагвай (стадион „Леви’с“, Санта Клара)

26 юни 2026

05:00 Победител от УЕФА път "C" – САЩ (стадион „СоуФай“, Ингълуд)

05:00 Парагвай – Австралия (стадион „Леви’с“, Санта Клара)

ГРУПА Е:

1. Германия

2. Кюрасао

3. Кот Д`Ивоар

4. Еквадор

14 юни 2026

20:00 Германия – Кюрасао (стадион „Ен Ар Джи“, Хюстън)

15 юни 2026

02:00 Кот д’Ивоар – Еквадор (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)

20 юни 2026

23:00 Германия – Кот д’Ивоар (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)

21 юни 2026

03:00 Еквадор – Кюрасао (стадион „Ероухед“, Канзас Сити)

25 юни 2026

23:00 Кюрасао – Кот д’Ивоар (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)

23:00 Еквадор – Германия (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)

ГРУПА F:

1. Нидерландия

2. Япония

3. Украйна/Швеция/Полша/Албания

4. Тунис

14 юни 2026

23:00 Нидерландия – Япония (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)

15 юни 2026

05:00 Победител от УЕФА път "B" – Тунис (стадион „ББВА“, Гуадалупе)

20 юни 2026

20:00 Нидерландия – Победител от УЕФА път "B" (стадион „Ен Ар Джи“, Хюстън)

21 юни 2026

07:00 Тунис – Япония (стадион „ББВА“, Гуадалупе)

26 юни 2026

02:00 Тунис – Нидерландия (стадион „Ероухед“, Канзас Сити)

02:00 Япония – Победител от УЕФА път "B" (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)

ГРУПА G:

1. Белгия

2. Египет

3. Иран

4. Нова Зеландия

15 юни 2026

22:00 Белгия – Египет (стадион „Лумен Фийлд“, Сиатъл)

16 юни 2026

04:00 Иран – Нова Зеландия (стадион „СоуФай“, Ингълууд)

21 юни 2026

22:00 Белгия – Иран (стадион „СоуФай“, Ингълууд)

22 юни 2026

04:00 Нова Зеландия – Египет (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)

27 юни 2026

06:00 Египет – Иран (стадион „Лумен Фийлд“, Сиатъл)

06:00 Нова Зеландия – Белгия (стадион „Би Си Плейс“, Ванкувър)

ГРУПА H:

1. Испания

2. Кабо Верде

3. Саудитска Арабия

4. Уругвай

15 юни 2026

19:00 Испания – Кабо Верде (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)

16 юни 2026

01:00 Саудитска Арабия – Уругвай (стадион „Хард Рок“, Маями Гардънс)

21 юни 2026

19:00 Испания – Саудитска Арабия (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)

22 юни 2026

01:00 Уругвай – Кабо Верде (стадион „Хард Рок“, Маями Гардънс)

27 юни 2026

03:00 Кабо Верде – Саудитска Арабия (стадион „НРД Жи“, Хюстън)

03:00 Уругвай – Испания (стадион „Акрон“, Сапопан)

ГРУПА I:

1. Франция

2. Сенегал

3. Ирак/Боливия/Суринам

4. Норвегия

16 юни 2026

22:00 Франция – Сенегал (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)

17 юни 2026

01:00 – Победител от IC път 2 – Норвегия (стадион „Джилет“, Фоксбъро)

22 юни 2026

00:00 Франция – Победител от IC път 2 (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)

03:00 Норвегия – Сенегал (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)

26 юни 2026

22:00 Норвегия – Франция (стадион „Джилет“, Фоксбъро)

22:00 Сенегал – Победител от IC път 2 (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)

ГРУПА J:

1. Аржентина

2. Алжир

3. Австрия

4. Йордания

17 юни 2026

04:00 Аржентина – Алжир (стадион „Ероухед“, Канзас Сити)

07:00 Австрия – Йордания (стадион „Леви’с“, Санта Клара)

22 юни 2026

20:00 Аржентина – Австрия (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)

23 юни 2026

06:00 Йордания – Алжир (стадион „Леви’с“, Санта Клара)

28 юни 2026

05:00 Алжир – Австрия (стадион „Ероухед“, Канзас Сити)

05:00 Йордания – Аржентина (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)

ГРУПА К:

1. Португалия

2. ДР Конго/Ямайка/Нова Каледония

3. Узбекистан

4. Колумбия

17 юни 2026

20:00 Португалия – Победител от IC път 1 (стадион „Ен Ар Джи“, Хюстън)

18 юни 2026

05:00 Узбекистан – Колумбия (стадион „Ацтека“, Мексико Сити)

23 юни 2026

20:00 Португалия – Узбекистан (стадион „Ен Ар Джи“, Хюстън)

24 юни 2026

05:00 Колумбия – Победител от IC път 1 (стадион „Акрон“, Сапопан)

28 юни 2026

02:30 Колумбия – Португалия (стадион „Хард Рок“, Маями Гардънс)

02:30 Победител от IC път 1 – Узбекистан (стадион „Мерцедес-Бенц“, Атланта)

ГРУПА L:

1. Англия

2. Хърватия

3. Гана

4. Панама

17 юни 2026

23:00 Англия – Хърватия (стадион „Ей Ти енд Ти“, Арлингтън)

18 юни 2026

02:00 Гана – Панама (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)

23 юни 2026

23:00 Англия – Гана (стадион „Джилет“, Фоксбъро)

24 юни 2026

02:00 Панама – Хърватия (стадион „БМО Фийлд“, Торонто)

27 юни 2026

00:00 Панама – Англия (стадион „МетЛайф“, Ийст Ръдърфорд)

00:00 Хърватия – Гана (стадион „Линкълн Файненшъл Фийлд“, Филаделфия)

Финалът на Световното първенство ще започне в 22:00 часа българско време на 19 юли и ще се играе на стадиона в Ню Йорк.

Мачът за третото място започва в 00:00 часа на 18 срещу 19 юли в Маями.

Първият полуфинал е на 14 юли от 22:00 часа в Далас, а вторият – на 15 юли от 22:00 часа в Атланта.

Само един от четвъртфиналите е в сравнително неудобен час. Той започва в 04:00 часа през нощта. Другите са съответно в 22:00 часа, 23:00 часа, 00:00 часа и 04:00 часа.

В осминафиналните битки има мачове в 19:00 часа, 20:00 часа, 22:00 часа, 23:00 часа, 00:00 часа, а два от двубоите ще бъдат в 03:00 часа.

По време на груповата фаза ще се провеждат до шест мача на ден. Срещите от последния кръг в групите ще се играят по едно и също време, за да се гарантира спазването на принципите за честна игра.

Програмата е съставена така, че отборите от всяка група да играят мачовете си в определени региони, за да се избегнат дълги пътувания между различните градове.

За елиминационната фаза ще се класират първите два отбора от всяка от 12-те групи, както и осемте най-добри отбора, заели трето място. Настоящият световен шампион е Аржентина.

Стадионите за Световното първенство 2026 в САЩ:

„Мерседес-Бенц Стейдиъм“ (Атланта) „Ей-Ти-енд-Ти Стейдиъм“ (Арлингтън) „Джилет Стейдиъм“ (Фоксбъро) „Ен-Ер-Джи Стейдиъм“ (Хюстън) „Ероухед Стейдиъм“ (Канзас Сити) „Соу-Фай Стейдиъм“ (Ингълуд) „Хард Рок Стейдиъм“ (Маями Гардънс) „Метлайф-Стейдиъм“ (Ийст Ръдърфорд) „Линкълн-Файненшъл-Фийлд“ (Филаделфия) „Люмен-Фийлд“ (Сиатъл) „Ливайс Стейдиъм“ (Санта Клара)

Стадионите за Световното първенство 2026 в Мексико:

„Ацтека“ (Мексико Сити) „Акрон“ (Сапопан) „Естадио ББВА“ (Гуадалупе)

Стадионите за Световното първенство 2026 в Канада:

„Би-Си Плейс“ (Ванкувър) „Бимо Фийлд“ (Торонто)