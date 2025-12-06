Популярни
"Последният танц" Меси срещу Роналдо е твърде вероятен сценарий на Мондиал 2026

  • 6 дек 2025 | 15:01
  • 575
  • 0

Световното първенство през 2026 г., което ще се проведе през следващото лято на стадионите в САЩ, Мексико и Канада, наближава, а жребият за групите вече е ясен. След тегленето на групите изглежда твърде вероятно да има последен голям сблъсък между мегазвездите Лионел Меси и Кристиано Роналдо и отборите им Аржентина и Португалия.

Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026
Жребият е хвърлен: ясни са групите на Мондиал 2026

Световният шампион Аржентина ще започне защитата на титлата си срещу Алжир. "Гаучосите" бяха изтеглени в наглед леката група "J" заедно с още Австрия и Йордания.

Кристиано Роналдо и неговата Португалия пък бе изтеглена в група "K", заедно с Узбекистан, Колумбия и победителя от Плейоф 1 (ДР Конго, Ямайка или Нова Каледония). Съперниците изглеждат с една идея по-трудни от тези на аржентинците, но все пак "мореплавателите" са твърдият фаворит за първото място.

Сценарият, който би изправил двамата футболни легенди един срещу друг, е ясен: Аржентина на Меси и Португалия на Роналдо биха могли да се срещнат още на четвъртфиналите. За да се случи това, и двата отбора трябва да спечелят групите си и след това да елиминират по два съперника фазите на 1/16-финалите и 1/8-финалите.

Този сблъсък между двете мегазвезди по програма трябва да бъде на 11 юли в Канзас Сити. Вариант Меси и Роналдо да се изправят един срещу друг, но на фаза 1/8-финал, пък ще се случи, ако и Аржентина, и Португалия завършат втори в групите си и преодолеят съперниците си на 1/16-финалите.

В случай че един от двата отбора завърши втори в групата си, единственият начин да се срещнат ще бъде на големия финал на 19 юли в Ню Джърси, ако, разбира се, преодолеят всички препятствия дотогава.

