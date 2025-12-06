"Последният танц" Меси срещу Роналдо е твърде вероятен сценарий на Мондиал 2026

Световното първенство през 2026 г., което ще се проведе през следващото лято на стадионите в САЩ, Мексико и Канада, наближава, а жребият за групите вече е ясен. След тегленето на групите изглежда твърде вероятно да има последен голям сблъсък между мегазвездите Лионел Меси и Кристиано Роналдо и отборите им Аржентина и Португалия.

Световният шампион Аржентина ще започне защитата на титлата си срещу Алжир. "Гаучосите" бяха изтеглени в наглед леката група "J" заедно с още Австрия и Йордания.

If Portugal and Argentina both win their groups, they could meet in the World Cup quarter-final next summer 🇵🇹🇦🇷



📅 11th July 2026

📍 Kansas City

🐐 One last dance❓



Just imagine 😳 pic.twitter.com/fcjsfTtQTw — Prime Video Sport UK (@primevideosport) December 5, 2025

Кристиано Роналдо и неговата Португалия пък бе изтеглена в група "K", заедно с Узбекистан, Колумбия и победителя от Плейоф 1 (ДР Конго, Ямайка или Нова Каледония). Съперниците изглеждат с една идея по-трудни от тези на аржентинците, но все пак "мореплавателите" са твърдият фаворит за първото място.

Сценарият, който би изправил двамата футболни легенди един срещу друг, е ясен: Аржентина на Меси и Португалия на Роналдо биха могли да се срещнат още на четвъртфиналите. За да се случи това, и двата отбора трябва да спечелят групите си и след това да елиминират по два съперника фазите на 1/16-финалите и 1/8-финалите.

🚨 𝗠𝗔𝗚𝗡𝗜𝗙𝗜𝗖𝗘𝗡𝗧! Messi’s Argentina could face Ronaldo’s Portugal as early as the Round of 16 at the 2026 World Cup! 🤩🇦🇷🇵🇹



It could happen if:



👉 Argentina 🇦🇷 finish top of their group, Portugal 🇵🇹 do the same, and both teams win their Round of 32 match.



👉 Argentina… pic.twitter.com/BAGEsa8Axr — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) December 6, 2025

Този сблъсък между двете мегазвезди по програма трябва да бъде на 11 юли в Канзас Сити. Вариант Меси и Роналдо да се изправят един срещу друг, но на фаза 1/8-финал, пък ще се случи, ако и Аржентина, и Португалия завършат втори в групите си и преодолеят съперниците си на 1/16-финалите.

В случай че един от двата отбора завърши втори в групата си, единственият начин да се срещнат ще бъде на големия финал на 19 юли в Ню Джърси, ако, разбира се, преодолеят всички препятствия дотогава.