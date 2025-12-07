Днес Формула 1 ще има своя нов световен шампион

Близо девет месеца след началото на сезон 2025 пилотите от Формула 1 ще застанат на стартовата решетка за последен път през годината в Гран При на Абу Даби.

Състезанието на „Яс Марина“ ще определи и кой ще бъде новият световен шампион, а в битката за титлата участват трима пилоти. Това са лидерът в класирането Ландо Норис, изоставащият с 12 точки действащ четирикратен шампион Макс Верстапен и аутсайдеърт Оскар Пиастри, който има пасив от 16 пункта спрямо своя съотборник в Макларън.

What a show these three have put on this year 🤩#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/aj7ALrKV6j — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

Тримата ще заемат първите три позиции на стартовата решетка, на която предимството ще бъде на страната на Верстапен, който ще потегли от полпозишъна. До него на първата редица ще застане големият фаворит за шампионската корона Норис, а Пиастри ще стартира от третата позиция.

Недостижимият Верстапен не остави шанс на Норис и Пиастри в квалификацията в Абу Даби

Австралиецът ще раздели втория ред с Джордж Ръсел, а зад тях на третия ще застанат Шарл Леклер и Фернандо Алонсо. Габриел Бортолето, Естебан Окон, Исак Хаджар и Юки Цунода ще оформят топ 10 на стартовата решетка за финалното състезание за 2025 година.

Надпреварата за Гран При на Абу Даби е предвидена за днес от 15:00 часа българско време и ще може да бъде следена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

