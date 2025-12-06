Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ландо Норис: Просто не бях достатъчно бърз днес

Ландо Норис: Просто не бях достатъчно бърз днес

  • 6 дек 2025 | 17:31
  • 459
  • 0

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Ландо Норис призна, че просто не е имал нужната скорост, за да се бори с Макс Верстапен за полпозишъна за утрешната Гран При на Абу Даби.

В квалификацията пилотът на Макларън завърши на 0.201 секунди зад своя основен конкурент в спора за титлата, въпреки че, по неговите думи, е направил доста добра обиколка. Норис също така коментира и утрешното състезание, в което той ще трябва просто да се качи на подиума, за да стане световен шампион за първи път в своята кариера.

Недостижимият Верстапен не остави шанс на Норис и Пиастри в квалификацията в Абу Даби
Недостижимият Верстапен не остави шанс на Норис и Пиастри в квалификацията в Абу Даби

„Тежко е. Макс свърши добра работа, така че поздравления за него. Направихме всичко, което можахме. Смятам, че обиколката ми беше доста добра, бях доста доволен. Разбира се, разочарован съм, че не съм на полпозишъна за последното състезание, но просто не бях достатъчно бърз днес, така че ще се опитам утре.

„Ще дойде моментът, в който ще мисля за резултата утре, сега съм разочарован, че не съм на полпозишъна. Все още искам да спечеля утре, така че това ще е целта ми“, каза Норис.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Джордж Ръсел изпревари претендентите за титлата преди квалификацията в Абу Даби

Джордж Ръсел изпревари претендентите за титлата преди квалификацията в Абу Даби

  • 6 дек 2025 | 13:36
  • 9478
  • 5
Пирели: Най-вероятната стратегия ще е с едно спиране

Пирели: Най-вероятната стратегия ще е с едно спиране

  • 6 дек 2025 | 11:58
  • 766
  • 0
Ландо Норис срещу историята в битката за титлата

Ландо Норис срещу историята в битката за титлата

  • 6 дек 2025 | 10:32
  • 8501
  • 2
Хамилтън: Няма да почивам много през зимата

Хамилтън: Няма да почивам много през зимата

  • 6 дек 2025 | 10:10
  • 2868
  • 3
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

  • 6 дек 2025 | 10:00
  • 24582
  • 6
Силният вятър може да изненада пилотите в неделя

Силният вятър може да изненада пилотите в неделя

  • 5 дек 2025 | 21:35
  • 1493
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Черно море 2:0 ЦСКА, Уеслен вкара след колебливи изяви на "червената" отбрана

Черно море 2:0 ЦСКА, Уеслен вкара след колебливи изяви на "червената" отбрана

  • 6 дек 2025 | 18:51
  • 38055
  • 93
Съставите на Лийдс и Ливърпул: Груев е титуляр, Салах и Исак са на пейката на шампионите

Съставите на Лийдс и Ливърпул: Груев е титуляр, Салах и Исак са на пейката на шампионите

  • 6 дек 2025 | 18:33
  • 1639
  • 0
Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

Арда повали Локомотив (Пд) в калта на "Лаута"

  • 6 дек 2025 | 16:59
  • 24557
  • 22
Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

Уникална драма в края зарадва Локо (София) срещу Ботев (Пд)

  • 6 дек 2025 | 14:25
  • 37029
  • 45
Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

Никола Цолов си подари първи подиум във Формула 2 за Никулден

  • 6 дек 2025 | 14:58
  • 27576
  • 14
Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

Астън Вила прекъсна серията на Арсенал с гол в 95-ата минута и се заяви като истински претендент за титлата

  • 6 дек 2025 | 16:26
  • 21442
  • 63