Ландо Норис: Просто не бях достатъчно бърз днес

Лидерът в генералното класиране във Формула 1 Ландо Норис призна, че просто не е имал нужната скорост, за да се бори с Макс Верстапен за полпозишъна за утрешната Гран При на Абу Даби.

В квалификацията пилотът на Макларън завърши на 0.201 секунди зад своя основен конкурент в спора за титлата, въпреки че, по неговите думи, е направил доста добра обиколка. Норис също така коментира и утрешното състезание, в което той ще трябва просто да се качи на подиума, за да стане световен шампион за първи път в своята кариера.

„Тежко е. Макс свърши добра работа, така че поздравления за него. Направихме всичко, което можахме. Смятам, че обиколката ми беше доста добра, бях доста доволен. Разбира се, разочарован съм, че не съм на полпозишъна за последното състезание, но просто не бях достатъчно бърз днес, така че ще се опитам утре.



„Ще дойде моментът, в който ще мисля за резултата утре, сега съм разочарован, че не съм на полпозишъна. Все още искам да спечеля утре, така че това ще е целта ми“, каза Норис.

Снимки: Gettyimages