Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ферари ще използва две версии на новата кола на тестовете

Ферари ще използва две версии на новата кола на тестовете

  • 1 яну 2026 | 14:50
  • 2509
  • 0

Новият автомобил на Ферари за сезон 2026 във Формула 1 все още има само работно име – Проект 678, но вече има някаква яснота за най-ранните етапи на развитието му, които предстои да се случат в следващите 60 дни.

Скудерията прехвърли основната част от ресурсите си към създаването на 678 доста рано в хода на 2025 година, като се смята, че италианците може да имат една от най-добрите задвижващи системи, заедно с тези на Мерцедес и Хонда за предстоящия сезон.

Васьор: Няма значение къде ще сме в класирането в Австралия
Васьор: Няма значение къде ще сме в класирането в Австралия

Според информации в италианските медии, в Маранело планират да използват една версия на 678 на първите тестове в Барселона в края на януари. Тази сесия ще е от пет дни, като всеки отбор ще избере в кои три от тези пет дни да работи на пистата.

Основната цел на Ферари в първия тест ще е да се провери надеждността на 678, както и работата на електрониката, която управлява новата задвижваща система, която все пак произлиза от тези, които тимовете използваха до края на 2025.

Мениджърът на Верстапен с хаплив коментар за Норис
Мениджърът на Верстапен с хаплив коментар за Норис

За следващите две предсезонни тестови сесии в Бахрейн – 11-13 и 18-20 февруари, във Ферари вече ще работят за подобряване представянето на колата на пистата, а в Маранело са готови с различни варинти на промените, които са достатъчни за Б версия на новата кола.

В Алпин няма срок за връщане в челото, но е необходим прогрес
В Алпин няма срок за връщане в челото, но е необходим прогрес
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Антонели с обяснение за срива в представянето му през 2025

Антонели с обяснение за срива в представянето му през 2025

  • 1 яну 2026 | 13:17
  • 715
  • 0
Как ще подходи Оскар Пиастри към сезон 2026 във Формула 1?

Как ще подходи Оскар Пиастри към сезон 2026 във Формула 1?

  • 1 яну 2026 | 12:52
  • 890
  • 0
Мениджърът на Верстапен с хаплив коментар за Норис

Мениджърът на Верстапен с хаплив коментар за Норис

  • 1 яну 2026 | 12:28
  • 1532
  • 1
Ожие: Танак няма да кара и това е загуба за спорта

Ожие: Танак няма да кара и това е загуба за спорта

  • 1 яну 2026 | 12:08
  • 854
  • 1
ФИА вдигна десет пъти таксата за протести във Формула 1

ФИА вдигна десет пъти таксата за протести във Формула 1

  • 1 яну 2026 | 11:35
  • 1066
  • 0
Пропадна пътуването на Леклер до Антарктика

Пропадна пътуването на Леклер до Антарктика

  • 1 яну 2026 | 11:11
  • 1062
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 11527
  • 21
Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

  • 1 яну 2026 | 14:33
  • 10235
  • 6
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 29774
  • 148
ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 22200
  • 8
Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

  • 1 яну 2026 | 14:32
  • 17118
  • 29
Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

  • 1 яну 2026 | 11:21
  • 11839
  • 12