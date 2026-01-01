Ферари ще използва две версии на новата кола на тестовете

Новият автомобил на Ферари за сезон 2026 във Формула 1 все още има само работно име – Проект 678, но вече има някаква яснота за най-ранните етапи на развитието му, които предстои да се случат в следващите 60 дни.

Скудерията прехвърли основната част от ресурсите си към създаването на 678 доста рано в хода на 2025 година, като се смята, че италианците може да имат една от най-добрите задвижващи системи, заедно с тези на Мерцедес и Хонда за предстоящия сезон.

Според информации в италианските медии, в Маранело планират да използват една версия на 678 на първите тестове в Барселона в края на януари. Тази сесия ще е от пет дни, като всеки отбор ще избере в кои три от тези пет дни да работи на пистата.

Основната цел на Ферари в първия тест ще е да се провери надеждността на 678, както и работата на електрониката, която управлява новата задвижваща система, която все пак произлиза от тези, които тимовете използваха до края на 2025.

За следващите две предсезонни тестови сесии в Бахрейн – 11-13 и 18-20 февруари, във Ферари вече ще работят за подобряване представянето на колата на пистата, а в Маранело са готови с различни варинти на промените, които са достатъчни за Б версия на новата кола.

