  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ръсел иска да се бори за място на подиума в Абу Даби

Ръсел иска да се бори за място на подиума в Абу Даби

  • 6 дек 2025 | 18:45
  • 161
  • 0

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел участва до последния завой на последната си бърза обиколка в квалификацията в битката за местата на първа редица, но остана 4-и.

„За мен утре ще е нормално състезание, знам, че залогът за тримата пилоти пред мен е много висок – обясни Ръсел след финала. – Ако се появи възможност да атакувам, ще го направя. Ако това беше първото състезание за сезона, щях да съм по-внимателен, но няма да оставям неизползвани възможности.

„Искам да завърша на подиума и за мен няма значение кой ще стане шампион утре. Не мога да си представя, че Макс ще се откъсне далеч напред пред всички останали, така че ще има битка и възможности за нас. Стига разбира се първите трима да запазят позициите си на финала на първата обиколка. Няма да поемам големи рискове, ще карам както обикновено.“

