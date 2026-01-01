Наистина ли в Мерцедес не усещат липсата на Хамилтън?

В отбора на Мерцедес не се забелязват особени признаци на затруднения след напускането на Люис Хамилтън в посока Ферари през 2025 г. Андрю Шовлин, директор по инженерните въпроси, обясни защо тимът вярва, че Андреа Кими Антонели е достоен наследник на седемкратния световен шампион.

Трансферът на Хамилтън във Ферари за сезон 2025 беше обявен още преди началото на кампанията във Формула 1 през 2024, слагайки край на едно от най-успешните партньорства в историята на спорта. След години на доминация и шест световни титли при пилотите с Мерцедес, напускането на британеца принуди отбора да вземе важно решение за бъдещето си.

A new era is arriving! 💪



We can't wait for the new 2026 Formula 1 cars to take to the track 🤩#F1 pic.twitter.com/kklhXM5D3U — Formula 1 (@F1) January 1, 2026

Ферари ще използва две версии на новата кола на тестовете

От Мерцедес за кратко проучиха възможността да привлекат Макс Верстапен, но в крайна сметка избраха друг път. Джордж Ръсел беше издигнат до лидер на отбора, докато високо оцененият млад талант Кими Антонели получи ранен шанс да се докаже във Формула 1.

На хартия загубата на пилот от ранга на Хамилтън, известен с огромния си опит и техническа обратна връзка, изглеждаше като сериозен удар. Шефът на Ред Бул Лоран Мекис, преди е описвал Верстапен като най-важния „сензор“ в болида си, подчертавайки стойността на приноса на елитните пилоти.

Антонели с обяснение за срива в представянето му през 2025

Шовлин обаче обясни, че процесът на развитие в Мерцедес е далеч по-малко зависим от обратната връзка на пилотите, отколкото мнозина предполагат.

„Честно казано, с Джордж всичко е наред - заяви британецът в отговор на въпрос на GPblog. - По-важното е, че ние не разработваме болида предимно въз основа на това, което ни казва пилотът. По-голямата част от информацията идва от симулации, търсим притискаща сила, търсим определени характеристики на баланса, за които знаем, че ще донесат по-добро време на обиколка, опитваме се да намалим въздушното съпротивление.

Защо Джордж Ръсел не завижда на Ландо Норис за титлата във Формула 1

„Разработваме характеристики на окачването, които могат да поставят болида в по-добър аеродинамичен прозорец. Така че по-голямата част от работата не се състои в това пилотът да каже: „Имам нужда от това“ и ние да се втурнем да го търсим.

„Много, много е полезно, че имаме постоянния елемент в лицето на Джордж в болида. Той познава тези коли през целия период на досегашните регулации. Така че никога не е имало притеснение дали ще загубим посоката си от гледна точка на развитието.

Как ще подходи Оскар Пиастри към сезон 2026 във Формула 1?

„И както казах, Кими се справя чудесно в това да ти каже какво прави колата. Така че в тази част нямаше нужда от работа. По-скоро ставаше въпрос за това, че имахме феноменален период с Люис с изключително много успехи, той реши да опита ново предизвикателство във Ferrari, а ние винаги сме гледали на Кими като на бъдещето и неизбежно щеше да има година за учене.

Тази увереност изглежда се отплаща. С Ръсел и Антонели Мерцедес постигна второ място в шампионата при конструкторите през 2025, след като година по-рано завърши на трета позиция. Макларън обаче останаха недостижими, като си осигуриха титлата при конструкторите шест състезания преди края, въпреки че използва същата задвижваща система на Мерцедес.

От известно време насам фокусът на Мерцедес е твърдо насочен към 2026 година. С мащабните нови регулации за болиди, двигатели и горива, отборът вижда голяма възможност. Като се има предвид колко добре предишни промени в правилата са пасвали на Мерцедес, мнозина в падока вече смятат германския производител за водещ претендент за следващата ера, въпреки загубата на седемкратен световен шампион.

Мениджърът на Верстапен с хаплив коментар за Норис

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages