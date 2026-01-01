Съндърланд - Ман Сити, Родри се завръща в групата

Манчестър Сити гостува на Съндърланд в мач от 19-ия кръг на Премиър лийг в първия ден от новата година. “Гражданите” са в отлична серия от шест последователни успеха в първенството, а днес ще търсят нова задължителна победа, която ще ги доближи на две точки от водача Арсенал. От своя страна “черните котки” имат значителен спад във формата спрямо много силното начало на кампанията, но продължават да са осми в подреждането, макар че имат едва един успех в последните си пет мача.

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола прави две промени в сравнение с тези, които стартираха при успеха над Нотингам Форест. Нейтън Аке и Савиньо стартират съответно за втори и четвърти път през този сезон в шампионата. Нидерландецът ще си партнира с Рубен Диаш в центъра на защитата, а бразилското крило ще е в подкрепа на Ерлинг Холанд от по-задни позиции заедно с Фил Фоудън и намиращия се в добра форма в последните седмици Райън Шерки. Добрата новина за Гуардиола е и завръщането сред резервите на Джереми Доку и Родри.

Your first City side of 2026 🩵



XI | Donnarumma, Nunes, Dias, Ake, O’Reilly, Nico, Bernardo (C), Savinho, Foden, Cherki, Haaland



SUBS | Trafford, Reijnders, Doku, Rodri, Gvardiol, Khusanov, Mukasa, Lewis, R. Heskey



🤝 @etihad pic.twitter.com/pV5qia2zAt — Manchester City (@ManCity) January 1, 2026

Треньорът на Съндърланд Режис льо Брис дава първи старт от август насам на Елиезер Майенда, заменяйки Крис Риг, който пък сяда на скамейката. Това е и единствената промяна спрямо равенството с Лийдс преди няколко дни. Брайън Броби отново води атаката на тима, а Симон Адингра стартира в трети пореден мач за Съндърланд. Дан Балард пък отсъства поради контузия.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages