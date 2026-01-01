Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски Цунами е пред трансфер в Ъгдър, твърдят в Турция. Информацията е на местния журналист Фикрет Гюл и VTR Spor. "Eкслузивно! Ъгдър подписа с Цунами от Левски", гласи публикацията на спортния журналист в социалната мрежа Х.

Бразилецът беше привлечен на "Герена" от Станимир Стоилов през 2022 г., като бързо се превърна в лидер и основен играч на "сините". В последно време обаче Цунами загуби титулярното място в тима на Хулио Веласкес. В момента Ъгдър е на седмо място във второто ниво на турския футбол и има шансове да се бори за промоция в Сюпер Лиг.

ÖZEL

Iğdır FK, Levski Sofia'dan Wenderson Tsunami ile anlaştı. pic.twitter.com/n2sXUCyH1Q — Fikret (@FikreetGul) January 1, 2026