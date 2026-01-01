Популярни
Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 11590
  • 21

Капитанът на Левски Цунами е пред трансфер в Ъгдър, твърдят в Турция. Информацията е на местния журналист Фикрет Гюл и VTR Spor. "Eкслузивно! Ъгдър подписа с Цунами от Левски", гласи публикацията на спортния журналист в социалната мрежа Х.




Бразилецът беше привлечен на "Герена" от Станимир Стоилов през 2022 г., като бързо се превърна в лидер и основен играч на "сините". В последно време обаче Цунами загуби титулярното място в тима на Хулио Веласкес. В момента Ъгдър е на седмо място във второто ниво на турския футбол и има шансове да се бори за промоция в Сюпер Лиг.

