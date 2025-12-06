Недостижимият Верстапен не остави шанс на Норис и Пиастри в квалификацията в Абу Даби

Макс Верстапен спечели своя осми полпозишън за сезона във Формула 1, след като триумфира в изключително важната квалификация преди Гран При на Абу Даби, в която ще се реши световната титла при пилотите за 2025 година.

Нидерландецът даде сериозна заявка за първото място със своята първа обиколка в третата фаза на квалификацията, в която той постигна 1:22.295, за да поведе с 0.327 секунди пред Оскар Пиастри и с 0.456 пред Ландо Норис. Двамата пилотите на Макларън обаче не използваха нови гуми в своите първи турове.

And it's advantage Verstappen after the first Q3 runs 💪



He gets a little tow from Tsunoda and he goes P1



TOP 10

Verstappen

Piastri

Norris

Leclerc

Russell

Bortoleto

Alonso

Hadjar

Ocon

Tsunoda#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/OEkQBsRsOm — Formula 1 (@F1) December 6, 2025

Те сложиха такива за решителните си обиколки, но дори и с тях те не успяха да се доближат до Верстапен, който на свой ред подобри резултата си до 1:22.207, за да спечели полпозишъна с аванс от 0.201 пред Норис. Трети на старта ще застане Пиастри, който завърши на 0.230 зад Верстапен, а до него на втория ред ще се нареди Джордж Ръсел с Мерцедес.

MAX CHARGES TO POLE POSITION IN ABU DHABI! 💪#F1 || #AbuDhabiGP 🇦🇪 pic.twitter.com/PZBYuUTfZK — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 6, 2025

Шарл Леклер и Фернандо Алонсо ще разделят третата редица пред Габриел Бортолето, Естебан Окон, Исак Хаджар и Юки Цунода, които ще оформят първата половина на стартовата решетка утре. Цунода остана без време в решителната част на квалификацията, след като жертва първата си обиколка, за да помогне на Верстапен, след което загуби втора си тур заради излизане от пистата в първия завой.

След като демонстрира страхотно темпо в хода на свободните тренировка Оливър Беарман дори не успя да се класира за третата фаза на квалификацията, след като завърши 11-ти в края на втория сегмент. В него британският пилот на Хаас изостана с 0.007 от Цунода, който хвана последния билет за решителните 12 минути за битката за полпозишъна. Заедно с Беарман елиминирани в края на втората фаза бяха още Карлос Сайнц, Лиам Лоусън, Андреа Кими Антонели и Ланс Строл.

След катастрофата си в третата тренировка по-рано днес Люис Хамилтън успя да се включи в квалификацията, благодарение на отличната работа на механиците на Ферари, които възстановиха неговата кола. Седемкратният шампион обаче не успя да им се отблагодари с добро представяне и за трета поредна седмица той беше елиминиран още в края на първата фаза на квалификацията.

В нея британецът се класира 16-ти, изоствайки с 0.008 от Цунода, който зае последното място в топ 15. Заедно с пилота на Ферари аут след първите 18 минути на битката за полпозишъна бяха Алекс Албон, Нико Хюлкенберг, Пиер Гасли и Франко Колапинто, които ще оформят последните две редици на стартовата решетка.

Състезанието за Гран При на Абу Даби, което ще определи кой ще е новият световен шампион във Формула 1, е предвидено за утре от 15:00 часа българско време и ще може да бъде следено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages