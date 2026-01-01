Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 16655
  • 70

ЦСКА ще проучи възможността стадион "Българска армия" да се кандидатира за домакин на мача за Суперкупата на Европа, научи Sportal.bg. Както е известно, строежът на новия дом на "армейците" в Борисовата градина напредва с всеки изминал ден и се прави по всички съвременни канони за футболно съоръжение. Очаква през есента 31-кратните шампиони вече да играят на новия стадион, който ще бъде най-модерният у нас и с капацитет около 18 000 зрители.

Вече заравняват терена на "Армията"
Вече заравняват терена на "Армията"

Мачът за Суперкупата на Европа през 2025 г. между Пари Сен Жермен и Тотнъм се игра пред 21 000 души в Удине, а през тази година е насрочен за "Ред Бул Арена" в Залцбург. Трябва да кажем, че в последно време УЕФА дава домакинството на стадиони с по-големи капацитети от този, с който ще разполага "Армията". Надеждите на "червените" и София са свързани с факта, че през 2021 г. Челси и Виляреал спориха за трофея на 18-хилядния "Уиндзор Парк" в Белфаст, а през 2018-а Реал Мадрид и Атлетико Мадрид се срещнаха на 14-хилядния стадион в Талин.

Стоичков за ЧНГ: Българският дух винаги е бил над всичко
Стоичков за ЧНГ: Българският дух винаги е бил над всичко

Важна роля за домакинството може да изиграе и световната знаменитост Христо Стоичков, потеглил към футболните върхове именно от "Армията", където бележи 120 гола между 1985 и 1990 г.

Вальо Михов: Планирани са много сериозни проекти в ЦСКА
Вальо Михов: Планирани са много сериозни проекти в ЦСКА

Никога досега България не е била домакин на двубой от такова високо ниво, докато финали под егидата на УЕФА - европейски клубни турнири или европейско първенство, са се провеждали през годините във всички съседни нам държави: Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и Турция.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски отпазнува успешна 2025 година във футзала

Левски отпазнува успешна 2025 година във футзала

  • 31 дек 2025 | 20:20
  • 3285
  • 2
Гол на Майкон бе избран за №1 от феновете на Левски

Гол на Майкон бе избран за №1 от феновете на Левски

  • 31 дек 2025 | 16:05
  • 5162
  • 2
Локо (София) за Спас Делев: Той е по-добър отвсякога

Локо (София) за Спас Делев: Той е по-добър отвсякога

  • 31 дек 2025 | 14:42
  • 2906
  • 9
Лудогорец връща Дуа в Европа

Лудогорец връща Дуа в Европа

  • 31 дек 2025 | 12:20
  • 5011
  • 1
Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

Орела приключи с Добруджа в последния ден на годината

  • 31 дек 2025 | 11:40
  • 17762
  • 35
ЦСКА обявява ново попълнение на първия ден на 2026-а

ЦСКА обявява ново попълнение на първия ден на 2026-а

  • 31 дек 2025 | 10:59
  • 9988
  • 10
Виж всички

Водещи Новини

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

  • 1 яну 2026 | 11:21
  • 4484
  • 1
ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 10824
  • 4
Годината на националния отбор – трябват колектив и звезди

Годината на националния отбор – трябват колектив и звезди

  • 1 яну 2026 | 09:08
  • 3456
  • 0
Годината на Лудогорец – требъл и срив на домашната сцена

Годината на Лудогорец – требъл и срив на домашната сцена

  • 1 яну 2026 | 09:19
  • 1889
  • 6
Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа

Босът на Ботев: Платих 760 000 евро дългове на Зингаревич, това ми донесе Дядо Коледа

  • 1 яну 2026 | 10:32
  • 10640
  • 13