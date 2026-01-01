ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА ще проучи възможността стадион "Българска армия" да се кандидатира за домакин на мача за Суперкупата на Европа, научи Sportal.bg. Както е известно, строежът на новия дом на "армейците" в Борисовата градина напредва с всеки изминал ден и се прави по всички съвременни канони за футболно съоръжение. Очаква през есента 31-кратните шампиони вече да играят на новия стадион, който ще бъде най-модерният у нас и с капацитет около 18 000 зрители.

Мачът за Суперкупата на Европа през 2025 г. между Пари Сен Жермен и Тотнъм се игра пред 21 000 души в Удине, а през тази година е насрочен за "Ред Бул Арена" в Залцбург. Трябва да кажем, че в последно време УЕФА дава домакинството на стадиони с по-големи капацитети от този, с който ще разполага "Армията". Надеждите на "червените" и София са свързани с факта, че през 2021 г. Челси и Виляреал спориха за трофея на 18-хилядния "Уиндзор Парк" в Белфаст, а през 2018-а Реал Мадрид и Атлетико Мадрид се срещнаха на 14-хилядния стадион в Талин.

Важна роля за домакинството може да изиграе и световната знаменитост Христо Стоичков, потеглил към футболните върхове именно от "Армията", където бележи 120 гола между 1985 и 1990 г.

Никога досега България не е била домакин на двубой от такова високо ниво, докато финали под егидата на УЕФА - европейски клубни турнири или европейско първенство, са се провеждали през годините във всички съседни нам държави: Гърция, Северна Македония, Сърбия, Румъния и Турция.