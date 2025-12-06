Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макс Верстапен: Невероятно щастлив съм, че съм първи

Макс Верстапен: Невероятно щастлив съм, че съм първи

  • 6 дек 2025 | 17:23
  • 557
  • 1

Макс Верстапен призна, че е невероятно щастлив след спечеления полпозишън преди утрешната Гран При на Абу Даби, в която ще бъде определен световният шампион във Формула 1 за 2025 година.

В квалификацията пилотът на Ред Бул беше буквално недосегаем и триумфира с аванс от 0.201 секунди пред лидера в световния шампионат Ландо Норис. След края на битката за полпозишъна Верстапен заяви, че е натиснал повече в решителните минути, знаейки, че може да си го позволи заради падането на температурите на пистата след залеза на слънцето.

Недостижимият Верстапен не остави шанс на Норис и Пиастри в квалификацията в Абу Даби
„В Q2 останах с караните гуми и тези обиколки се усетиха много добре. В Q3 тук температурата на пистата пада и знаеш, че можеш да натискаш повече и точно това направих.

„Намерихме още малко време и съм невероятно щастлив, че съм първи. Това е единственото, което мога да направя, което мога да контролирам – да максимизирам това, с което разполагам и определено го направих в квалификацията“, заяви световният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Gettyimages

