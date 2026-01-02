Популярни
Мареска е преговарял с Ман Сити, не иска компенсация от Челси

  • 2 яну 2026 | 00:28
  • 1673
  • 0

Бившият мениджър на Челси Енцо Мареска е отказал да получи неустойка след прекратяването на договора му. Новината за раздялата с италианския специалист беше официално обявена от "сините". Контрактът на Мареска с клуба беше до лятото на 2029 година.

Междувременно, журналистът Дейвид Орнстийн съобщи, че Мареска на два пъти в хода на сезона е информирал ръководството на Челси, че е преговарял с Манчестър Сити. Въпросните разговори са се случили в края на октомври и в средата на декември.

Не е тайна, че Мареска е сред вариантите за нов мениджър на "гражданите", ако Пеп Гуардиола напусне поста си. Италианецът вече беше част от неговия щаб в периода 2022-2023 година.

Италианецът стана първият мениджър от създаването на Премиър лийг през 1992 година, чието уволнение става факт си в първия ден от годината.

Според медиите, най-сериозните кандидати за наследник на Мареска са Чави Ернандес и Лиъм Росиниър.

Челси заема пето място в класирането на Премиър лийг. Отборът е събрал 30 точки от 19 изиграни мача.

Снимки: Gettyimages

