Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Ясна е датата на първия тест на овал на Шумахер

Ясна е датата на първия тест на овал на Шумахер

  • 1 яну 2026 | 18:18
  • 1185
  • 0
Ясна е датата на първия тест на овал на Шумахер

Първият тест на овално трасе на Мик Шумахер ще е на 4 февруари, стана ясно тази седмица. Синът на легендарния Михаел Шумахер ще се състезава в Индикар през 2026, като първите му изпитания на овал ще са трасето с дължина миля и половина в Маями.

През февруари Мик ще участва в още две тестови сесии: в Себринг на 9-10 февруари и във Финикс на 17-18 февруари.

Ферари ще използва две версии на новата кола на тестовете
Ферари ще използва две версии на новата кола на тестовете

„Мик ще кара три поредни седмици, в Хоумстед, Себринг и Финикс – обясни президентът на RLL Джей Фрай. – А преди това ще работи на симулатора. Ще кара на овал, на класическо улично трасе и пак на овал, а първите ни два старта са на улично трасе и овал.“

Мениджърът на Верстапен с хаплив коментар за Норис
Мениджърът на Верстапен с хаплив коментар за Норис
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Наистина ли в Мерцедес не усещат липсата на Хамилтън?

Наистина ли в Мерцедес не усещат липсата на Хамилтън?

  • 1 яну 2026 | 17:46
  • 1451
  • 1
Юха Канкунен коментира шансовете на Тойота за 2026 година

Юха Канкунен коментира шансовете на Тойота за 2026 година

  • 1 яну 2026 | 16:12
  • 1013
  • 0
Защо Джордж Ръсел не завижда на Ландо Норис за титлата във Формула 1

Защо Джордж Ръсел не завижда на Ландо Норис за титлата във Формула 1

  • 1 яну 2026 | 15:26
  • 1000
  • 0
Ферари ще използва две версии на новата кола на тестовете

Ферари ще използва две версии на новата кола на тестовете

  • 1 яну 2026 | 14:50
  • 4253
  • 0
В Алпин няма срок за връщане в челото, но е необходим прогрес

В Алпин няма срок за връщане в челото, но е необходим прогрес

  • 1 яну 2026 | 14:11
  • 905
  • 0
Антонели с обяснение за срива в представянето му през 2025

Антонели с обяснение за срива в представянето му през 2025

  • 1 яну 2026 | 13:17
  • 936
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

Безличен Ливърпул не успя да пробие защитата на Лийдс

  • 1 яну 2026 | 21:25
  • 10544
  • 35
Съндърланд - Ман Сити, Родри се завръща в групата

Съндърланд - Ман Сити, Родри се завръща в групата

  • 1 яну 2026 | 21:11
  • 1725
  • 1
Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 22710
  • 89
Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

  • 1 яну 2026 | 14:33
  • 17592
  • 18
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 36830
  • 218
Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

  • 1 яну 2026 | 14:32
  • 26719
  • 47