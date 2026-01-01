Ясна е датата на първия тест на овал на Шумахер

Първият тест на овално трасе на Мик Шумахер ще е на 4 февруари, стана ясно тази седмица. Синът на легендарния Михаел Шумахер ще се състезава в Индикар през 2026, като първите му изпитания на овал ще са трасето с дължина миля и половина в Маями.
През февруари Мик ще участва в още две тестови сесии: в Себринг на 9-10 февруари и във Финикс на 17-18 февруари.
„Мик ще кара три поредни седмици, в Хоумстед, Себринг и Финикс – обясни президентът на RLL Джей Фрай. – А преди това ще работи на симулатора. Ще кара на овал, на класическо улично трасе и пак на овал, а първите ни два старта са на улично трасе и овал.“