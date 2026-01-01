Ясна е датата на първия тест на овал на Шумахер

Първият тест на овално трасе на Мик Шумахер ще е на 4 февруари, стана ясно тази седмица. Синът на легендарния Михаел Шумахер ще се състезава в Индикар през 2026, като първите му изпитания на овал ще са трасето с дължина миля и половина в Маями.

През февруари Мик ще участва в още две тестови сесии: в Себринг на 9-10 февруари и във Финикс на 17-18 февруари.

As the year comes to a close, I'm sharing my two major Mick Schumacher highlights. First, his qualifying and drive through the night at Le Mans was 🔥. Mick signing for @RLLracing is my biggest highlight. I'm so excited to see where this new chapter takes Mick. Stoked for 2026❤️ pic.twitter.com/H7r7XSa6tv — D (@d1510720065668) December 31, 2025

Ферари ще използва две версии на новата кола на тестовете

„Мик ще кара три поредни седмици, в Хоумстед, Себринг и Финикс – обясни президентът на RLL Джей Фрай. – А преди това ще работи на симулатора. Ще кара на овал, на класическо улично трасе и пак на овал, а първите ни два старта са на улично трасе и овал.“

Мениджърът на Верстапен с хаплив коментар за Норис