Ето всички варианти за изхода от трибоя за титлата във Формула 1

За първи път от 2010 година насам повече от двама пилоти ще имат шанса да станат световен шампион във Формула 1 в последния старт за сезона, който отново ще се проведе в Абу Даби.

For the first time in 15 years, we go to the final round with THREE drivers in contention for the title 🔥🏆#F1 — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Преди уикенда на „Яс Марина“, който ще се проведе по традиционния формат с три свободни тренировки преди квалификацията и състезанието, в битката за титлата са Ландо Норис, Макс Верстапен и Оскар Пиастри. Предимството е на страната на Норис, който води с 12 точки пред Верстапен и с 16 пред съотборника си в Макларън Пиастри.

THREE DRIVERS, ONE WORLD TITLE...



DO NOT MISS THIS ONE!!! #F1 pic.twitter.com/sDVRckTGmV — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Това означава, че задачата на британеца в Абу Даби ще бъде най-лесна, тъй като той ще стане шампион, ако завърши на подиума, без значение от това какво ще постигнат Верстапен и Пиастри. В същото време Верстапен ще гони задължително качване на подиума, за да има шанс за титлата, а Пиастри ще трябва да финишира на една от първите две позиции, ако иска да стане световен шампион.

В случай, че Норис и Верстапен завършат с равен точков актив, предимството ще бъде за британеца, който ще има повече втори места през сезона. Норис и Пиастри няма как да завършат с равен точков актив. Ако Верстапен и Пиастри завършат наравно, то предимството ще бъде за пилота на Ред Бул, който ще има повече втори места. Двамата обаче биха завършили с равни точки единствено в случай, в който те ще са прекалено назад, за да изместят Норис от първото място, така че техният спор ще бъде за вицешампионската титла.

Ето как Ландо Норис ще стане световен шампион в Гран При на Абу Даби:

Класиране на подиума прави Норис шампион

Ако Норис е 4-ти, Верстапен трябва да е 2-ри, Пиастри – няма значение

Ако Норис е 5-ти, Верстапен трябва да е 2-ри, Пиастри – няма значение

Ако Норис е 6-ти, Верстапен и Пиастри трябва да не печелят

Ако Норис е 7-ми, Верстапен и Пиастри трябва да не печелят

Ако Норис е 8-ми, Верстапен трябва да е 3-ти, а Пиастри – 2-ри

Ако Норис е 9-ти, Верстапен трябва да е 4-ти, а Пиастри – 2-ри

Ако Норис е 10-ти или по-назад, Верстапен трябва да е 4-ти, а Пиастри – 3-ти

Not the way he wanted today to go, full focus now shifts to Abu Dhabi 🇦🇪#McLaren | #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/bVB7MN5NNb — McLaren (@McLarenF1) November 30, 2025

Ето как Макс Верстапен ще стане световен шампион в Гран При на Абу Даби:

Ако Верстапен спечели, Норис трябва да е 4-ти, Пиастри – няма значение

Ако Верстапен е 2-ри, Норис трябва да е 8-ми, Пиастри – 3-ти

Ако Верстапен е 3-ти, Норис трябва да е 9-ти, Пиастри – 2-ри

Max has won five of the last eight Grands Prix 😮#F1 #QatarGP pic.twitter.com/KiWLooVvZB — Formula 1 (@F1) November 30, 2025

Ето как Оскар Пиастри ще стане световен шампион в Гран При на Абу Даби:

Ако Пиастри спечели, Норис трябва да е 6-ти, а Верстапен – няма значение

Ако Пиастри е 2-ри, Норис трябва да е 10-ти, а Верстапен – 4-ти

