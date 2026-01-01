Защо Джордж Ръсел не завижда на Ландо Норис за титлата във Формула 1

Джордж Ръсел обясни как промяната в нагласата му с напредването на възрастта е причината да не завижда на Ландо Норис за титлата във Формула 1 през 2025 година.

Норис устоя на сензационното завръщане на Макс Верстапен в края на сезона, за да си осигури първата си при пилотите с преднина от два пункта пред звездата на Ред Бул.

Ръсел победи Норис в битката за титлата във Формула 2 през 2018 – сезон, който донесе и на двамата пилоти промоция във Формула 1, съответно в отборите на Уилямс и Макларън.

Въпреки че през 2022 г. се присъедини към отбора на Мерцедес, който беше спечелил осем поредни титли, Ръсел все още очаква своя първи шанс за най-голямата награда в спорта. Междувременно лоялността на Норис към Макларън беше възнаградена, след като базираният в Уокинг тим изпревари Мерцедес и създаде най-добрия болид на стартовата решетка.

„Наистина се радвам за него - заяви Ръсел за Норис пред медии, сред които и Motorsport Week. - Може би, когато бях по-млад и не толкова зрял, бих завидял на съперник и сънародник за победата. Но честно казано, колкото повече остаряваме, толкова повече осъзнаваме колко е трудно да поддържаш определено ниво в този спорт.

Мечтата на Норис за титла изглеждаше изгубена, когато отпадане от Гран При на Нидерландия го остави на 34 точки зад съотборника му Оскар Пиастри девет кръга преди края. Британецът обаче се възстанови и спечели повече точки от Пиастри в следващите шест състезания, което го постави в идеална позиция да грабне титлата – завръщане, което му спечели похвалите на неговия сънародник.

„Никога не знаем кога ще дойде нашата възможност - добави Ръсел. „Сигурен съм, че той не е предполагал, че шансът му ще бъде тази година. Особено през втората половина на сезона той караше наистина невероятно, така че се радвам за него. Заслужи си го.“

