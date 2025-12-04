Почти всичко в шампионата при конструкторите във Формула 1 вече е ясно

Със сигурност всички ще следят изкъсо развоя на битката за титлата при пилотите във Формула 1 в хода на уикенда в Гран При на Абу Даби, но не по-малко важен ще е и крайният резултат в конструкторския шампионат.

All eyes on our top three 👀



Season finale loading 🟩 🟩 🟩 🟩 ⬜️#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/Ffs4L0tsVg — Formula 1 (@F1) December 4, 2025

Всъщност за тимовете често той е по-важен, защото именно чрез класирането си в него те печелят пари от наградния фонд в края на сезона. За разлика от миналата година обаче, когато титлата се реши в Абу Даби, сега почти всичко в отборния шампионат е ясно преди финалния кръг за сезона.

Макларън си гарантира втората си поредна титла още в Сингапур в началото на октомври, а спокойно можем да кажем, че екипът на Мерцедес ще завърши като подгласник на британския тим. Сребърните стрели водят с 33 точки пред Ред Бул в спора за второто място, но предвид представянето на Юки Цунода през цялата година, то надали Биковете ще съберат нужните точки, за да притеснят Мерцедес.

Така Ред Бул ще остане на третото място пред Ферари и Уилямс, които са сигурни на четвъртата и петата позиции. Зад тях обаче класирането не е съвсем ясно, тъй като отборите на Рейсинг Булс, Астън Мартин, Хаас и Заубер са събрани в 24 точки и не е изключено да настъпят размествания между тях. Рейсинг Булс оглавява борбата за шестото място с 92 пункта, Астън Мартин е с 80, Хаас със 73, а Заубер с 68. За Алпин развоят на Гран При на Абу Даби ще бъде без значение, тъй като дори и двойна победа няма да отлепи френския екип от дъното на класирането, на което той се намира практически от началото на сезона и до момента има събрани едва 22 точки.

