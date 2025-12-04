Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Рискът на Веласкес не се оправда, Славия шокира "сините" - на живо от стадион "Александър Шаламанов" след 2:0
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Почти всичко в шампионата при конструкторите във Формула 1 вече е ясно

Почти всичко в шампионата при конструкторите във Формула 1 вече е ясно

  • 4 дек 2025 | 19:41
  • 762
  • 0

Със сигурност всички ще следят изкъсо развоя на битката за титлата при пилотите във Формула 1 в хода на уикенда в Гран При на Абу Даби, но не по-малко важен ще е и крайният резултат в конструкторския шампионат.

Всъщност за тимовете често той е по-важен, защото именно чрез класирането си в него те печелят пари от наградния фонд в края на сезона. За разлика от миналата година обаче, когато титлата се реши в Абу Даби, сега почти всичко в отборния шампионат е ясно преди финалния кръг за сезона.

Макларън си гарантира втората си поредна титла още в Сингапур в началото на октомври, а спокойно можем да кажем, че екипът на Мерцедес ще завърши като подгласник на британския тим. Сребърните стрели водят с 33 точки пред Ред Бул в спора за второто място, но предвид представянето на Юки Цунода през цялата година, то надали Биковете ще съберат нужните точки, за да притеснят Мерцедес.

Перфектни условия за финала на сезона във Формула 1
Перфектни условия за финала на сезона във Формула 1

Така Ред Бул ще остане на третото място пред Ферари и Уилямс, които са сигурни на четвъртата и петата позиции. Зад тях обаче класирането не е съвсем ясно, тъй като отборите на Рейсинг Булс, Астън Мартин, Хаас и Заубер са събрани в 24 точки и не е изключено да настъпят размествания между тях. Рейсинг Булс оглавява борбата за шестото място с 92 пункта, Астън Мартин е с 80, Хаас със 73, а Заубер с 68. За Алпин развоят на Гран При на Абу Даби ще бъде без значение, тъй като дори и двойна победа няма да отлепи френския екип от дъното на класирането, на което той се намира практически от началото на сезона и до момента има събрани едва 22 точки.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Перфектни условия за финала на сезона във Формула 1

Перфектни условия за финала на сезона във Формула 1

  • 4 дек 2025 | 18:17
  • 816
  • 0
Бърни Екълстоун залага на Верстапен в битката за титлата, критикува "арогантния" Норис

Бърни Екълстоун залага на Верстапен в битката за титлата, критикува "арогантния" Норис

  • 4 дек 2025 | 17:11
  • 1501
  • 0
Антонели призна, че на моменти се е съмнявал в себе си през 2025 година

Антонели призна, че на моменти се е съмнявал в себе си през 2025 година

  • 4 дек 2025 | 16:45
  • 624
  • 0
Пиастри: Ще издигнем картонена стена между мен и Ландо

Пиастри: Ще издигнем картонена стена между мен и Ландо

  • 4 дек 2025 | 15:39
  • 3494
  • 1
Общо деветима новаци ще участват в първата тренировка в Абу Даби

Общо деветима новаци ще участват в първата тренировка в Абу Даби

  • 4 дек 2025 | 15:16
  • 843
  • 0
Верстапен отново напомни: Аз нямам какво да губя

Верстапен отново напомни: Аз нямам какво да губя

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 5511
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

Вратар-пантера отчая Левски и бял кошмар застигна "сините"

  • 4 дек 2025 | 19:57
  • 114780
  • 458
Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

Веласкес: Не може да се смята за феноменално решение, когато направим 7-8-9 промени и спечелим, а когато загубим - да е трагично

  • 4 дек 2025 | 20:33
  • 3181
  • 5
Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

Венци с култови лафове: Врещяха като заклани "Заги-Заги-Маги", щяха да ме ковнат, нека сега да дойдат да кажат нещо

  • 4 дек 2025 | 20:32
  • 3445
  • 2
Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

Гъстата мъгла над Враца не попречи на Ботев да грабне трите точки срещу Спартак (Варна)

  • 4 дек 2025 | 17:33
  • 44045
  • 24
Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

Лудогорец продължава без грешка при Пер-Матиас, Видал е големият герой

  • 4 дек 2025 | 14:58
  • 39278
  • 56
Очаквайте на живо: Апоел - АСВЕЛ

Очаквайте на живо: Апоел - АСВЕЛ

  • 4 дек 2025 | 20:15
  • 510
  • 0