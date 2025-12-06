Шефът на Макларън: Шампионатът все още е в нашите ръце

Ръководителят на отбора на Макларън Андреа Стела заяви, че е доволен от представянето на пилотите на британския тим в последната квалификация за сезона във Формула 1, в която Ландо Норис и Оскар Пиастри се класираха втори и трети зад Макс Верстапен.

Тримата са и тримата претенденти за световната титла, чийто носите ще бъде определен в утрешната Гран При на Абу Даби. Преди състезанието на „Яс Марина“ Норис води с 12 точки пред Верстапен и с 16 пред Пиастри, а Стела заяви, че Макларън държи титлата в ръцете си. Италианецът обаче напомни, че тимът от Уокинг не трябва да допуска грешки в състезанието, в което Стела очаква Джордж Ръсел и Шарл Леклер също да са близо до челото.

„Да виждаме Оскар и Ландо толкова близо е историята на сезона. Тази квалификация символизира това много, много изравнено представяне между двамата и е честно да кажем, че е хубаво, че и двамата се борят за титлата. Верстапен и Ред Бул имаха една-две десети повече от нас днес и съответно са на полпозишъна.



„Доволен съм от представянето. Мисля, че Оскар и Ландо извлякоха максимума от колата днес. Не беше лесна квалификация. Това беше най-оспорваната квалификация от гледна точка малките разлики в цялата колона между най-бързите и най-бавните.



„Позитивен ден в икономиката на шампионата. Държим го в ръцете си, но трябва да се справим утре. Не сме сами – ще бъде сложно състезание с Макс, Ръсел и Леклер, но ние трябва да свършим възможно най-добрата работа. Ландо и Оскар имат своите шансове за титлата и трябва да им позволим да ги използват“, каза Стела.

