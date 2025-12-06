Розберг: Трилърът не е приключил, Норис се справи страхотно

Популярни
  • 6 дек 2025 | 19:08
  • 785
  • 0

Световният шампион във Формула 1 за 2016 година Нико Розберг отличи високо представянето на Ландо Норис, който не успя да спечели квалификацията, но си осигури място на първа редица въпреки проблемите, които имаше в хода на сесията.

„Трилърът не е приключил – беше категоричен Нико. – Искам да изкажа уважението си към Ландо Норис. В хода на цялата квалификацията нещата не вървяха добре за него, той определено имаше проблеми, но в края, когато беше важно, той записа страхотна обиколка, за да се класира на първа редица.

„Със сигурност, напрежението върху него във финалните моменти е било огромно, особено, когато квалификацията не се развива както искаш, дори когато Ръсел е заплаха за теб.

„В края Ландо свърши отлична работа, перфектна работа.“

Снимки: Gettyimages

