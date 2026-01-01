Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

Ръководството на Добруджа работи върху намирането на нов старши треньор, след като вчера, в последния ден на 2025 г., клубът се раздели с досегашния наставник Атанас Атанасов и щаба му. Засега не е ясно кой ще наследи Орела, но две имена са с предимство в списъка на шефовете на "жълто-зелените", разбра Sportal.bg.

Става въпрос за бившия национален селекционер Ясен Петров и някогашното крило на Левски, ЦСКА и Кьолн Георги Донков. До миналата година Джанини, какъвто е прякорът на пловдивския специалист, беше наставник в Китай, докато Донков беше помощник на Илиан Илиев в националния отбор.