Юха Канкунен коментира шансовете на Тойота за 2026 година

През изминалата година заводският отбор на Тойота беше абсолютно недосегаем в Световния рали шампионат (WRC). Отборът спечели 12 от 14-те ралита и си осигури титлата при производителите много преди края на сезона. При пилотите Себастиен Ожие спечели деветата си световна титла, след като победи съотборниците си Елфин Еванс и Кале Рованпера.

За новия сезон има една промяна в състава на Тойота. Рованпера се насочи към пистовите състезания и вече няма да се състезава в WRC. Неговото място в Тойота беше заето от Оливър Солберг, който постигна зашеметяваща победа на рали „Естония“ през лятото.

Пилотите на Тойота: Еванс, Солберг, Такамото Кацута и Сами Паяри ще участват във всички кръгове от WRC през 2026 година. Програмата през новия сезон на Ожие включва поне осем ралита.

Тойота отново разполага със състав, способен да спечели всички шампионски титли пред Хюндай. Поне такова е мнението на заместник-директора на отбора Юха Канкунен.

„Въпреки че Кале си тръгна, ние имаме тези двама стабилни стълба – Себ и Елфин. А младите така или иначе показаха скоростта си - заяви Канкунен. - Оливър спечели рали „Естония“, а Сами се представи много добре в края на сезона. Дори в Саудитска Арабия, с малко повече късмет, той вероятно щеше да бъде в топ три. При Кацута все още има възходи и падения, но е бърз."

Тойота може да избира трима пилоти, които да носят точки за производителите във всяко рали. Вероятно Паяри отново ще се състезава през целия сезон като така наречения сателитен участник. Еванс и Ожие винаги ще носят точки за Тойота, когато участват, докато Кацута и Солберг ще се редуват в третия автомобил в състезанията, в които се състезава Ожие.

„Вярвам на тези петима пилоти. Искам да кажа, че заедно те са силен отбор и могат да постигнат наистина добри резултати“, подчерта Канкунен.

Снимки: Gettyimages