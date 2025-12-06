Популярни
  3. Оскар Пиастри: Не оставих много в последната ми обиколка

Оскар Пиастри: Не оставих много в последната ми обиколка

  • 6 дек 2025 | 17:41
Оскар Пиастри е аутсайдерът в битката за титлата преди последното състезание във Формула 1 за 2025 година, което ще се проведе утре в Абу Даби.

Австралиецът ще стартира надпреварата на „Яс Марина“ от третата позиция на стартовата решетка, зад двамата основни претенденти за короната Макс Верстапен и Ландо Норис. След квалификацията пилотът на Макларън сподели своето мнение, че според него утрешният ден ще бъде много вълнуващ и каза, че не е оставил много в своя финален тур в битката за полпозишъна.

Недостижимият Верстапен не остави шанс на Норис и Пиастри в квалификацията в Абу Даби
„Обиколката ми в Q1 беше хубава, най-накрая успях да вляза в ритъм този уикенд. Последната обиколка в Q3 също беше доста добра, не оставих много в нея. Просто не бях достатъчно бърз, но ни очаква вълнуващ ден утре.

„Ще видим какво ще стане в състезанието. Макс изглеждаше доста силен в дългите серии, а и очевидно е много бърз и в една обиколка. Ще видим какъв фактор ще е темпото утре“, коментира Пиастри.

Програма на уикенда за Гран При на Абу Даби във Формула 1
Снимки: Gettyimages

