Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. В Алпин няма срок за връщане в челото, но е необходим прогрес

В Алпин няма срок за връщане в челото, но е необходим прогрес

  • 1 яну 2026 | 14:11
  • 669
  • 0

Управляващият директор на тима на Алпин във Формула 1 Стив Нилсен заяви, че няма „фиксирана времена рамка“, която да указва кога отборът трябва да се върне в челото.

Така Нилсен окончателно зачеркна плановете на предишните шефове на Рено и Алпин, като още Карлос Гон навремето беше обявил, че тимът на автомобилния гигант ще има нужда от 3 години, за да се върне на върха, а предишният мениджмънт на Алпин начело с Лоран Роси определи този срок на 100 състезания.

Мениджърът на Верстапен с хаплив коментар за Норис
Мениджърът на Верстапен с хаплив коментар за Норис

„Не съм от тези, които вярват в плановете за 100 състезания, три години или 5 години – обясни Нилсен. – Но вярвам, че ако сложим най-добрите хора, които намерим на правилните позиции и им дадем ясна мисия, накараме всички да се движат в една посока и работим с пълни сили, то можем да постигнем възможно най-добрия резултат.

„Мога да ви кажа, че колата ни за 2026 ще е по-добра от тази за 2025. Но не мога да ви кажа дали ще сме първи, десети или №20 на стартовата решетка. Ние правим крачка напред, но това важи и за останалите отбори, така че не знам какъв прогрес сме постигнали.“

Антонели с обяснение за срива в представянето му през 2025
Антонели с обяснение за срива в представянето му през 2025

Нилсен се присъедини към Алпин през септември, а тимът на Рено записа най-слабия си сезон с едва 22 точки и твърдо последно място в класирането.

Но в тима се отказаха от развитието на колата за 2025 от април и също така Алпин ще използва задвижващи системи на Мерцедес от 2026, така че в отбора имат надежди за сериозен прогрес в класирането.

Васьор: Няма значение къде ще сме в класирането в Австралия
Васьор: Няма значение къде ще сме в класирането в Австралия

Нилсен е работил и преди в тима на Рено, като през 2005-2006, когато Алонсо спечели двете си световни титли, той беше спортен директор на отбора под ръководството на Флавио Бриаторе, който отново му е шеф.

„Аз бях част от тима, когато Рено купи Бенетон – припомни Нилсен. – Тогава ни отне 3 години, за да спечелим състезание и 5, за да вземем титлата, а това правило не е задължително да се прилага и сега. Може да стане по-бързо или по-бавно, просто трябва да се стараеш максимално.“

Според Нилсен, целта на Алпин за 2026 ще е тимът да е по-постоянен в добрите си представяния и да се бори за лидерската позиция в средата на колоната.

Как ще подходи Оскар Пиастри към сезон 2026 във Формула 1?
Как ще подходи Оскар Пиастри към сезон 2026 във Формула 1?
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Антонели с обяснение за срива в представянето му през 2025

Антонели с обяснение за срива в представянето му през 2025

  • 1 яну 2026 | 13:17
  • 714
  • 0
Как ще подходи Оскар Пиастри към сезон 2026 във Формула 1?

Как ще подходи Оскар Пиастри към сезон 2026 във Формула 1?

  • 1 яну 2026 | 12:52
  • 889
  • 0
Мениджърът на Верстапен с хаплив коментар за Норис

Мениджърът на Верстапен с хаплив коментар за Норис

  • 1 яну 2026 | 12:28
  • 1531
  • 1
Ожие: Танак няма да кара и това е загуба за спорта

Ожие: Танак няма да кара и това е загуба за спорта

  • 1 яну 2026 | 12:08
  • 854
  • 1
ФИА вдигна десет пъти таксата за протести във Формула 1

ФИА вдигна десет пъти таксата за протести във Формула 1

  • 1 яну 2026 | 11:35
  • 1066
  • 0
Пропадна пътуването на Леклер до Антарктика

Пропадна пътуването на Леклер до Антарктика

  • 1 яну 2026 | 11:11
  • 1062
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

Капитанът на Левски пред трансфер в Турция

  • 1 яну 2026 | 16:10
  • 11483
  • 21
Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

Ясен Петров и Донков фаворити за Добруджа

  • 1 яну 2026 | 14:33
  • 10207
  • 6
ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

ЦСКА кандидатства за мача за Суперкупата на Европа

  • 1 яну 2026 | 10:14
  • 29757
  • 148
ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

ЦСКА 1948 на път да си върне звезда от Сюпер Лиг

  • 1 яну 2026 | 10:46
  • 22186
  • 8
Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

Нова година, нов късмет: Челси остана без мениджър

  • 1 яну 2026 | 14:32
  • 17090
  • 29
Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

Куп треньори започнаха сезона в efbet Лига, а посрещнаха 2026-а безработни или другаде

  • 1 яну 2026 | 11:21
  • 11828
  • 12