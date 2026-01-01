В Алпин няма срок за връщане в челото, но е необходим прогрес

Управляващият директор на тима на Алпин във Формула 1 Стив Нилсен заяви, че няма „фиксирана времена рамка“, която да указва кога отборът трябва да се върне в челото.

Така Нилсен окончателно зачеркна плановете на предишните шефове на Рено и Алпин, като още Карлос Гон навремето беше обявил, че тимът на автомобилния гигант ще има нужда от 3 години, за да се върне на върха, а предишният мениджмънт на Алпин начело с Лоран Роси определи този срок на 100 състезания.

„Не съм от тези, които вярват в плановете за 100 състезания, три години или 5 години – обясни Нилсен. – Но вярвам, че ако сложим най-добрите хора, които намерим на правилните позиции и им дадем ясна мисия, накараме всички да се движат в една посока и работим с пълни сили, то можем да постигнем възможно най-добрия резултат.

„Мога да ви кажа, че колата ни за 2026 ще е по-добра от тази за 2025. Но не мога да ви кажа дали ще сме първи, десети или №20 на стартовата решетка. Ние правим крачка напред, но това важи и за останалите отбори, така че не знам какъв прогрес сме постигнали.“

Нилсен се присъедини към Алпин през септември, а тимът на Рено записа най-слабия си сезон с едва 22 точки и твърдо последно място в класирането.

Но в тима се отказаха от развитието на колата за 2025 от април и също така Алпин ще използва задвижващи системи на Мерцедес от 2026, така че в отбора имат надежди за сериозен прогрес в класирането.

Нилсен е работил и преди в тима на Рено, като през 2005-2006, когато Алонсо спечели двете си световни титли, той беше спортен директор на отбора под ръководството на Флавио Бриаторе, който отново му е шеф.

„Аз бях част от тима, когато Рено купи Бенетон – припомни Нилсен. – Тогава ни отне 3 години, за да спечелим състезание и 5, за да вземем титлата, а това правило не е задължително да се прилага и сега. Може да стане по-бързо или по-бавно, просто трябва да се стараеш максимално.“

Според Нилсен, целта на Алпин за 2026 ще е тимът да е по-постоянен в добрите си представяния и да се бори за лидерската позиция в средата на колоната.

Снимки: Gettyimages