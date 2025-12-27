Мароко и Мали разделиха точките в мач с две дузпи

Домакинът на тазгодишното издание на Купата на африканските нации Мароко направи първа грешна стъпка след 1:1 срещу тима на Мали в среща от втория кръг на група “А”.

Това бе второ равенство за малийците, които в предходния си двубой изпуснаха успеха в последните минути срещу Замбия.

Мароканците пък изпуснаха шанса още днес да си гарантират място в директните елиминации, след като в първия си мач от турнира надвиха Коморските острови.

Островитяните пък заплетоха интригата в групата още повече, след като в ранния двубой измъкнаха нулево равенство срещу Замбия и всичко ще се реши в последния ден.

Домакините оправдаха очакванията и стадион “Мула Абдала” в Рабат предложи страхотно светлинно шоу.

Още преди първия съдийски сигнал вниманието започна да се покачва и въпреки дъждовния ден в мароканската столица от рано спортното съоръжение започна да се пълни.

Специален гост на събитието бе и Килиан Мбапе, който бе заснет във ВИП ложата как носи фланелката на Мароко.

Световният шампион от Мондиал 2018 в Руската федерация бе на трибуните не само за шоуто, но и за да подкрепи своя бивш съотборник от Пари Сен Жермен Ашраф Хакими. Мароканската фланелка на Мбапе бе именно с номер 2, който носи Хакими в националния си отбор. Европейският клубен шампион от своя страна не бе на терена за първия съдийски сигнал и стартира двубоя на резервната скамейка, където остана и до края на срещата.

Играчите на Мали заложиха на твърд стил и след по-малко от 120 секунди игра Абдулайе Диаби си изкара жълт картон. Мароканците пък направиха логичното и наложиха контрол върху събитията на терена и принудиха съперника да се надява на контранастъпления и статични положения, за да стигнат до гол.

Първото по-сериозно положение в мача дойде четвърт час след началото. Браим Диас излезе на стрелкова позиция и стреля от вътрешността на пеналтерията по земя, а малийският страж Джиги Диара внимаваше и опази мрежата си суха.

В средата на полувремето Осман Камара от Мали също бе маркиран в “жълто” след остър сблъсък. Три минути по-късно Мамаду Сангаре също изпробва късмета си и стреля в аут.

След това головите положения започнаха да се превръщат във все по-голяма оскъдица и по всичко изглеждаше, че съперниците ще се оттеглят на почивката без голове, но в първата минута на добавеното време мароканците получиха огромен подарък от съперника си. Натан Гасама игра с ръка в собственото си наказателно поле и след преразглеждане на ситуацията чрез системата ВАР главният съдия Абду Мефире посочи бялата точка. С изпълнението се нагърби един от най-активните за мароканците през тази първа част Браим Диас и той не сбърка, за да изведе своите напред.

След почивката малийците продължиха с неспортсменската игра и Уойо Кулибали и Махамаду Думбия получиха жълти картони само в рамките на първите 360 секунди от новото полувреме. Междувременно видяхме и първото официално предупреждение за футболист на Мароко. Това бе Найеф Агер, който направи изключително груб шпагат.

В 59-ата минута възникна и най-спорната ситуация след почивката. Ласин Синайоко опита да пробие в пеналтерията на съперника, но бе съборен малко преди бялата точка. Въпреки това Абду Мефире отказа да преразгледа ситуацията и играта продължи. Веднага след като Ясин Буну прати топката напред, двама съперникови футболисти се сблъскаха около тъчлинията в средата на терена и започна разправия, която обаче не доведе до меле между играчи и щабове.

Интересното в ситуацията бе, че по време на тази пауза реферът Мефире бе привикан да преразгледа ситуацията чрез ВАР и отиде да изгледа повторението. Тогава той реши, че е сбъркал в преценката си в реално време и отсъди дузпа за Мали цели четири минути, след като реално бе извършено нарушението.

Ласин Синайоко бе един от най-активните в протестите си около тази ситуация и заслужено заради репликите си получи жълт картон. Той обаче бе и човекът, който реши да изпълни дузпата. Ясин Буну нацели ъгъла на вратата, към който полетя топката, и бе съвсем близо до спасяването, но все пак коженото кълбо се оплете във вратата, пазена от бившия страж на Севиля, а съперниците продължиха двубоя при изравнени сили по отношение на резултата.

В 78-ата минута дойде и най-сериозната възможност за домакините на форума през второто полувреме. Ен-Несири получи подаване в коридор след грешка на малийците в опит да изнесат, като нападателят на Фенербахче нанесе красив удар със завъртане отблизо, но стражът Диара съумя да избие в корнер. Ъгловият удар от своя страна вместо да създаде нова опасност за мароканците, предизвика контраатака, която завърши с паднал футболист на Мали в мароканската пеналтерия, но то бе твърде лековато и Абду Мефире отказа да покаже за трети път бялата точка.

Осем минути преди края на редовното време селекционерът на мароканците Валид Реграуи погледна към резервната скамейка в опит да предотврати очертаващото се равенство. Исмаел Сайбари и Софиан Амрабат напуснаха терена, а на тяхно място се появиха Елиес Бен Сегир и Софиан Рахими.

В 5-ата минута на добавеното време се случи поредното дискусионно положение. Усман Камара от Мали игра с ръка в собственото си наказателно поле, което стана ясно още в реално време, като бе дискусионно дали тя бе прилепена към тялото му. Въпреки това главният съдия отказа да преразгледа ситуацията и мачът продължи.

В 11-тата минута на добавеното време Кулибали направи неадекватно връщане към стража си Диара, от което домакините можеха да се възползват, но до гол не се стигна и равенството остана. Това се случи и непосредствено преди последния съдийски сигнал, който официализира, че победител няма да има.

В последния кръг от група “А” Мароко ще играе със Замбия, а в другия мач от групата Мали се изправя срещу Коморските острови. И двата мача са на 29-и декември (понеделник) и ще стартират от 21:00 часа българско време.