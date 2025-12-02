Фулъм 0:1 Манчестър Сити, гол номер 100 за Холанд

Фулъм и Манчестър Сити играят при резултат 0:0 на "Крейвън Котидж".

Манчестър Сити имаше сериозен контрол върху случващото се на терена в началото на двубоя. Гостите владееха топката в огромна част от времето, а предпазливият подход на Фулъм бързо можеше да бъде наказан. В шестата минута прекрасна комбинация завърши с подаване на Фоудън към Холанд, който излезе сам срещу вратаря, но стреля в гредата.

Пеп Гуардиола обаче очевидно е останал доволен от представянето в последния двубой, тъй като не е направил нито една промяна и залага на същия състав. Фил Фоудън и Жереми Доку ще помагат на Холанд в атака. Марко Силва е направил две промени от мача с Тотнъм. Саша Лукич и Емил Смит Роу са титуляри за сметка на Джош Кинг и Самуел Чуквуезе.

