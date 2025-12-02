Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  Фулъм 0:1 Манчестър Сити, гол номер 100 за Холанд

  • 2 дек 2025 | 21:45
  • 1476
  • 1
Фулъм и Манчестър Сити играят при резултат 0:0 на "Крейвън Котидж".

Манчестър Сити имаше сериозен контрол върху случващото се на терена в началото на двубоя. Гостите владееха топката в огромна част от времето, а предпазливият подход на Фулъм бързо можеше да бъде наказан. В шестата минута прекрасна комбинация завърши с подаване на Фоудън към Холанд, който излезе сам срещу вратаря, но стреля в гредата.

Пеп Гуардиола обаче очевидно е останал доволен от представянето в последния двубой, тъй като не е направил нито една промяна и залага на същия състав. Фил Фоудън и Жереми Доку ще помагат на Холанд в атака. Марко Силва е направил две промени от мача с Тотнъм. Саша Лукич и Емил Смит Роу са титуляри за сметка на Джош Кинг и Самуел Чуквуезе.

Снимки: Gettyimages

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

  • 2 дек 2025 | 19:51
  • 20445
  • 19
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 27514
  • 27
Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

Педри и Рафиня са титуляри за Барселона (съставите)

  • 2 дек 2025 | 21:04
  • 1381
  • 9
Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

Левски обяви четири контроли в Турция, "сините" се събират за първа тренировка на 4 януари

  • 2 дек 2025 | 15:02
  • 20598
  • 16
ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

ФИФА удари още един клуб от efbet Лига, санкционираните елитни тимове вече са четири

  • 2 дек 2025 | 14:18
  • 27803
  • 10