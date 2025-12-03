Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола: Холанд е сред великите нападатели в историята на Премиър лийг, но не е най-добрият

Гуардиола: Холанд е сред великите нападатели в историята на Премиър лийг, но не е най-добрият

  • 3 дек 2025 | 03:22
  • 221
  • 0

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола коментира емоционално победата с 5:4 над Фулъм в мач от 14-тия кръг на Премиър лийг, като не пропусна да отбележи и историческото постижение на Ерлинг Холанд.

Норвежкият нападател на „гражданите“ отбеляза своя гол номер 100 в английския елит. Той постигна това по-бързо от всеки друг в историята на лигата – само за 111 мача.

Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг
Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

„Ако ми бяхте казали, че ще вкара 100 гола в 111 мача, щях да ви попитам: „Сериозно ли говорите? В тази лига?“, заяви Гуардиола.

На въпрос дали Холанд е най-добрият нападател в историята на Висшата лига, испанският специалист отговори предпазливо.

Холанд: Щастливи сме, въпреки че не играхме добре
Холанд: Щастливи сме, въпреки че не играхме добре

„Не знам. В тази страна е имало много велики нападатели. Той е един от тях, но не е най-добрият. Това е въпрос на статистика, а неговите цифри са безспорни. Радвам се за него и за това, че отборът игра за него в този специален ден“, коментира Пеп.

Появявайки се в залата за пресконференции след мача, Гуардиола се обърна с усмивка към журналистите: „Е, на вас хареса ли ви? На мен ли? Аз останах без коса. Това е Висшата лига. В друго първенство можеш да държиш нещата под контрол. Тук нямам отговор.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Симеоне: Не разбирам как Рафиня не получи „Златната топка“

Симеоне: Не разбирам как Рафиня не получи „Златната топка“

  • 3 дек 2025 | 01:35
  • 664
  • 0
Флик: Тази победа ни дава голяма увереност

Флик: Тази победа ни дава голяма увереност

  • 3 дек 2025 | 01:26
  • 552
  • 0
Задна ножица на Ромеро спаси Тотнъм от загуба в Нюкасъл

Задна ножица на Ромеро спаси Тотнъм от загуба в Нюкасъл

  • 3 дек 2025 | 00:54
  • 899
  • 0
РБ Лайпциг не сгреши срещу слабак, но в края на никого не му беше до футбол

РБ Лайпциг не сгреши срещу слабак, но в края на никого не му беше до футбол

  • 3 дек 2025 | 00:38
  • 891
  • 0
Купата на краля продължава без изненади

Купата на краля продължава без изненади

  • 3 дек 2025 | 00:29
  • 497
  • 0
Леверкузен взе сладък реванш срещу Борусия (Дортмунд)

Леверкузен взе сладък реванш срещу Борусия (Дортмунд)

  • 3 дек 2025 | 00:14
  • 895
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

Барселона наказа и Атлетико Мадрид и остава лидер

  • 2 дек 2025 | 23:59
  • 17145
  • 355
Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

  • 2 дек 2025 | 23:29
  • 17015
  • 21
Ювентус с лекота елиминира Удинезе

Ювентус с лекота елиминира Удинезе

  • 2 дек 2025 | 23:56
  • 7242
  • 2
Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

Тежка контузия сложи край на сезона за Станислав Шопов

  • 2 дек 2025 | 23:02
  • 6727
  • 0
Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

Отлични намеси на Наумов отказаха Арда

  • 2 дек 2025 | 19:51
  • 27432
  • 22
Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

Десет от Локо (Сф) с четвърта поредна победа като гост, Делев отпразнува подобаващо ефектен гол от воле

  • 2 дек 2025 | 17:22
  • 31644
  • 30