Гуардиола: Холанд е сред великите нападатели в историята на Премиър лийг, но не е най-добрият

Мениджърът на Манчестър Сити Пеп Гуардиола коментира емоционално победата с 5:4 над Фулъм в мач от 14-тия кръг на Премиър лийг, като не пропусна да отбележи и историческото постижение на Ерлинг Холанд.

Норвежкият нападател на „гражданите“ отбеляза своя гол номер 100 в английския елит. Той постигна това по-бързо от всеки друг в историята на лигата – само за 111 мача.

Манчестър Сити оцеля в драма с девет гола, Холанд влезе в клуб 100 на Премиър Лийг

„Ако ми бяхте казали, че ще вкара 100 гола в 111 мача, щях да ви попитам: „Сериозно ли говорите? В тази лига?“, заяви Гуардиола.

На въпрос дали Холанд е най-добрият нападател в историята на Висшата лига, испанският специалист отговори предпазливо.

Холанд: Щастливи сме, въпреки че не играхме добре

„Не знам. В тази страна е имало много велики нападатели. Той е един от тях, но не е най-добрият. Това е въпрос на статистика, а неговите цифри са безспорни. Радвам се за него и за това, че отборът игра за него в този специален ден“, коментира Пеп.

Появявайки се в залата за пресконференции след мача, Гуардиола се обърна с усмивка към журналистите: „Е, на вас хареса ли ви? На мен ли? Аз останах без коса. Това е Висшата лига. В друго първенство можеш да държиш нещата под контрол. Тук нямам отговор.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages