"Моят отбор": Фентъзи съвети преди петия кръг в Премиър лийг

Премиър лийг се завръща днес с петия кръг от сезона, а фентъзи мениджърите вече подготвят ходовете си в търсене на максимални точки. Големите звезди са на линия, графикът е натоварен и всеки избор на капитан може да се окаже решаващ. Ето ги и нашите съвети за потенциален добър избор за капитан в този кръг:

Ерлинг Холанд (Манчестър Сити) – труден противник за "гражданите", но супер форма на норвежката голова машина. Не спира да реализира.

Мохамед Салах (Ливърпул) – винаги надежден и постоянен точконосител, най-вече в края на мачовете.

Коул Палмър (Челси) – за тези, които търсят алтернатива, пък и плеймейкърът се завърна чудесно в игра след паузата.

В мини лигата на Sportal.bg напрежението също расте. Напомняме, че победителят в края на сезона ще спечели футболна тениска на любимия си отбор – награда, която дава допълнителен стимул за всички участници да следят отблизо всеки кръг. Ето го и топ 10 класирането след последния кръг.

Личното съревнование между водещите на „Моят отбор“ – Милен Пейчев и Алекс Марков – продължава да е сред най-интересните акценти. Засега Милен показва пълна доминация и след четири изиграни кръга води с убедителното 4:0. Алекс ще търси първия си пробив този уикенд, но задачата изглежда трудна предвид убедителната форма на своя конкурент.

Фентъзи Премиър лийг обещава много емоции, а петият кръг може да се окаже повратна точка за милионите мениджъри по света, но най-вече за тези, които се стремят към успеха в някоя от многото мини-лиги. Петият кръг стартира с дербито на Ливърпул между едноименния тим и Евертън. Началото на двубоя е в 14:30.